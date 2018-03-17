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Спорт
Футбол
17 марта 18, 09:25
В субботу и воскресенье пройдет Финал четырех Кубка Украины
футбол
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На этих выходных в Запорожье будет разыгран Кубок Украины по футзалу. Два полуфинальных поединка состоятся в субботу, битва за трофей пройдет в воскресенье.

На этих выходных в Запорожье будет разыгран Кубок Украины по футзалу. Два полуфинальных поединка состоятся в субботу, битва за трофей пройдет в воскресенье.

В четверке сильнейших команд турнира оказались два представителя Экстра-лиги ("Ураган" Ивано-Франковск и "Энергия" Львов), одна команда из Первой лиги ("АРПИ Запорожье") и один аматорский коллектив ("Альтернатива" Киев). После рассмотрения заявок АФУ решила, что хозяином финального этапа станет "АРПИ".

Согласно слепой жеребьевке, которая состоялась на этой неделе, клубы Экстра-лиги в полуфинале оказались разведены по разным парам. Также стало известно время начала встреч.

12:00. "Ураган" – "АРПИ Запорожье"

15:00. "Альтернатива" – "Енергія"

Финальный поединок запланирован на воскресенье. Его начало в 13:00. Номинальным хозяином матча станет победитель пары "Ураган" - "АРПИ".

Среди четверки нынешних полуфиналистов ранее Кубок выигрывала только "Энергия", которая также является рекордсменом по количеству побед в турнире: у львовян их уже четыре. Правда, последняя из них была еще 2014 году, после чего Кубок брал харьковский "Локомотив" (дважды) и киевская "Manzana" - аматорский клуб, который завоевал трофей в 2015-м.

Все три встречи будут показаны в прямом эфире на канале Xsport. Интернет-трансляция события на Youtube-канале АФУ и UA-Футбол.
UA-Football
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