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Спорт
Футбол
15 марта 18, 09:16
Хайнкес: Бавария заслуженно прошла дальше
Хайнкес: Бавария
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Главный тренер "Баварии" прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бешикташем" (3:1).

"Мы заслуженно прошли дальше. "Бешикташ" в этом сезоне Лиги чемпионов не проигрывал дома, все видели сегодня, что это очень сильная команда. Победить здесь непросто.

Когда счет по сумме двух матчей стал 7:0, мы поняли, что вышли в четвертьфинал. То, что потом было допущено несколько ошибок, считаю нормальным. Единственной ложкой дегтя стало большое количество желтых карточек.

Тьяго почувствовал боль под подошвой, завтра ему предстоит обследование. Не думаю, что там что-то серьезное", - цитирует наставника официальный сайт мюнхенского клуба.

Отметим, что после этой победы, 72-летний Юпп Хайнкес стал первым тренером в истории, который выиграл 11 матчей ЛЧ подряд.
UA-Football
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