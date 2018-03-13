Наши за границей. Успех с отрицательным привкусом

Клубы, цвета которых защищают украинцы, устанавливают достижения, выходят на ведущие места, продолжают удачные серии, да и просто выдают хорошие матчи и добывают положительные результаты. При этом отнюдь не всегда украинские легионеры полностью довольны происходящим на поле и, в частности, своей игрой. Все же наполовину пустой стакан лучше абсолютно пустого.

Англия

Александр Зинченко получил игровые минуты в четвертом матче подряд и вышел в стартовом составе в третьем подряд. Такого с ним в Англии еще не случалось. Уже это можно считать достижением. Впрочем, последняя неделя была для него далеко не радужной. В среду состоялось первое домашнее поражение команды после 36-ти матчей, то есть с декабря 2016-го, одновременно ставшее первым после 13-ти домашних побед подряд. В концовке встречи Лиги Чемпионов с "Базелем" (1:2) болельщики даже позволили себе свист в адрес игроков, а главный тренер Хосеп Гвардиола заявил, что во втором тайме его команда просто не играла в футбол. "Простые перекатывания мяча - это не футбол". Так что его не впечатлил и рекорд Лиги Чемпионов по общему числу передач за матч - 978. После же победы над "Стоком" (2:0) в лиге каталонец рассуждал о сроках возвращения первого левого защитника команды Бенжамена Менди, выражая надежду на то, что он способен отыграть 20-25 минут.

Разумеется, эти матчи не следует стричь под одну гребенку. Первый из них полуторный состав "Сити" однозначно провалил, и Зинченко также отыграл слабо. Он начал с нескольких потерь мяча на ровном месте, после одной из которых Серей Дие прорвался почти к линии штрафной и нанес неточный удар. Первый голевой удар Эльюнусси наносил из-под него. Точнее, Александр там выступал в роли свидетеля.

Во втором тайме вначале прошел пас мимо него, а после временной подстраховки Яя Туре - и вразрез между ним и другим игроком. Ланг завершил комбинацию точным ударом под перекладину. А еще до этого, в начале второго тайма, после очередной серии потерь Гвардиола нервно жестикулировал в адрес 35-го номера. Лишь один успешный отбор из пяти попыток подытожил неудачный матч.

Второй матч был неудачным разве что по стандартам самого "Сити". Яркой эта игра отнюдь не была, будущий чемпион действовал довольно-таки медленно. А сам Зинченко вновь начал неуверенно, откровенно проигрывая борьбу на фланге Шердану Шакири. Эпизод, в котором швейцарец пробросил мяч между ногами украинца, заметили все английские СМИ. Тем более, что закончился он прострелом и самым опасным ударом по воротах гостей в тайме. Один из фолов на экс-игроке "Баварии" также напоминал слишком грубый фол на Виллиане в матче против "Челси". Впрочем, постепенно Александр освоился, четко прикрыл оппонента и заставил уже его нервничать. 17:3 по ударам по воротам, 6:0 по ударам в створ, 76:24 по владению мячом - преимущество гостей сомнению не подвергалось. Да и второе место украинца по пасам и касаниям мяча (115 и 123) следует отметить.

Германия

Впервые с сентября 2015-го года "Шальке" смог записать на свой счет четыре победы подряд. Во второй раз с 11-го тура вторая команда Бундеслиги одержала победу после выхода на это место. 12 очков в четырех матчах набраны после десяти в предыдущих 11-ти. Да и в целом набраны уже больше очков, чем за весь прошлый сезон. Статистически все выглядит замечательно. А вот игра в атаке все еще слаба. В первом тайме матча в Майнце обе команды практически не угрожали воротам соперника, нанеся лишь один удар в створ на двоих. Да и во втором игра улучшилась ненамного.

Хозяева в итоге переиграли соперника и по владению мячом, и по ударам. Особенно впечатляет общее количество - 16 против шести. Тем не менее, великолепное индивидуальное действие Калиджури и сейвы Фэрманна принесли "кнаппен" победу. Евгений Коноплянка вышел на замену на 51-й минуте и ничем не отличился. На его счету всего 18 касаний мяча и два неточных "кросса".

Бундеслига 2. "Дуйсбург" (6) - "Фортуна" 1:2. Борис Тащи - гол, девятый в сезоне.

Бундеслига 3. "Фортуна" Кельн - "Хемницер" (8) 3:0. Мирослав Славов - полный матч.

"Хемницер" - "Халлешер" 1:1. Славов - ассист.

Греция

ПАОК будто не желает стать чемпионом. И это при том, что верхушка греческого футбола принимает решения в его пользу. Вначале подопечные Рэзвана Луческу отделались лишь техническим поражением в сорванном домашнем матче против "Олимпиакоса", хотя предыдущее решение включало в себя еще и снятие трех очков и два матча при пустых трибунах. А в протоколе позавчерашнего матча ПАОК - АЕК арбитр написал "закончен" и указал счет "1:0" в пользу северян, хотя на самом деле матч был сорван на 90-й минуте после гола, отмененного из-за офсайда.

Изменения были внесены лишь после выхода на поле владельца ПАОКа российского олигарха Ивана Саввидиса (Саввиди), вооруженного пистолетом и сопровождаемого вооруженной личной охраной. Последний угрожал арбитру словесно, подкрепляя сказанное жестами. Также пресса сообщает об ударе, полученном одним из журналистов от Генерального директора клуба Любоша Михела.

Словак также угрожал арбитру словами "тебе конец". Все это вызвало сравнения с фильмом Клинта Иствуда от главного тренера АЕКа Маноло Хименеса. Правительство страны отреагировало серьезнее, объявив о прекращении лиги на неопределенный срок и желании ужесточить законы о футбольном хулиганстве. ФИФА и УЕФА также следят за происходящим и ждут развития событий. Подождем и мы.

Что касается украинцев, то Евгений Шахов вышел на замену на 78-й минуте, а Дмитрий Чигринский пропускал матч из-за повреждения. На принимал он участие и в сегодняшней тренировке.

"Ламия" сыграла вничью с "Левадиакосом" (1:1) и осталась 13-й. Евгений Будник отыграл полный матч. В равном первом тайме пытался играть в подыгрыше в глубине поля. В частности, именно он на левом фланге отдал короткий пас Цукалосу, прорвавшемуся почти к линии штрафной и забившему. А вот во втором тайме, в котором "Ламия" должна была забивать 3-4 мяча, остался незамеченным. Его два удара по воротам не были опасными.

"Панатинаикос" - "Астерас" (7) 1:1. Евгений Селин - запас.

Бельгия

"Гент" и "Генк" попали в первую шестерку команд, которые продолжат борьбу за титул чемпиона Бельгии. В последнем туре регулярного первенства вторые переиграли первых на их же стадионе (2:1) и остались на пятом месте, оставив сегодняшнего соперника на четвертом. "Генк" одержал вторую гостевую победу подряд после шести без таковой. "Гент" потерпел первое поражение в семи последних матчах. И украинцы в этом матче не отыграли важную роль. Руслан Малиновский пропускал его из-за перебора желтых карточек, а Роман Яремчук покинул поле уже на 24-ой минуте (до того запомнился неплохим ударом, отбитым вратарем) из-за травмы задней поверхности бедра. Судя по результатам проверок, он пропустит 3-4 недели.

Роман Безус отыграл один из своих лучших матчей в нынешнем сезоне, который в целом трудно назвать удачным. В домашней встрече с "Брюгге" "Сент-Трюйден" заслуживал гораздо большего, чем минимальное поражение. В сущности, лучшим игроком матча бельгийские СМИ единодушно признали вратаря гостей. Вермеер не без труда отбил коварный удар украинца из-за пределов штрафной. Отбил и мощный удар Акпома из левой части штрафной после паса головой Безуса в отрыв. Лучший шанс для взятия ворот был также создан Романом. Он развернул контратаку и оставил Ветокеле наедине с Вермеером. Последний сыграл блестяще. Как и при штрафном ударе экс-полузащитника "Днепра". Тогда мяч летел над стенкой точно в перекладину, но все же слишком мягко.

После 12-ти очков из 12-ти возможных против команд из Топ-5 "Сент-Трюйден" проигрывает и остается за пределами первой шестерки. Не попал в нее и "Кортрейк", оставшийся седьмым несмотря на победу над "Шарлеруа" (2:0). Подопечные Глена де Бука доминировали и победили заслуженно. Евгений Макаренко в атаке запомнился лишь неточным ударом издали. В обороне же позволил нанести удар из-под себя и промахнулся, пытаясь головой прервать навес со штрафного. Оба раза спас вратарь.

На шестом месте остался "Стандард", без участия Валерия Лучкевича переигравший в гостях "Оостенде" со счетом 3:2. Не было в заявке и Егора Назарины в матче, в котором "Антверпен" уступил в гостях "Андерлехту" со счетом 1:2. Команда Егора заняла восьмое место.

Польша

В течение 13-ти последних матчей лиги "Лех" сохранял алгоритм "победа дома, любой другой результат в гостях". Не изменили ему познаньцы и в матче против лидера лиги "Ягеллонии". Более того, разгромили соперника со счетом 5:1 и сократили отставание от него до пяти очков.

Владимир Костевич отыграл полный матч, Алексей Хобленко остался в запасе. Защитник привычно активничал в атаке, при этом привычно неточно подавал в штрафную. Начал он, как и партнеры, не очень удачно. А первый тайм можно считать чуть ли не равным. Да и закончился он со счетом 1:1. Именно украинец позволил пробросить мяч мимо себя во время контратаки после углового, и два соперника просто разыграли лишнего перед вратарем. А вот второй тайм уже явно остался за хозяевами. Костевич отличился ассистом, удачно подав угловой. Мяч прошел всех и уже опускался на землю, когда Дилаверу головой в падении удалось переправить его в ворота.

"Краковию" можно назвать самой прогрессирующей командой весенней части сезона. На ее счету три победы подряд, одно поражение и всего три пропущенных в шести матчах. Что позволило команде выйти на десятое место. В матче против "Погони" в гостях (3:0) Алексей Дитятьев отличился первым голом за клуб, классно в падении переправив навес с углового под дальнюю стойку. Кроме того, уверенно отыграл и в обороне. Несмотря на 71-процентное владение мячом и 21 удар по воротам хозяева не были особо близки к голу и в итоге заставили вратаря совершать лишь четыре сейва, да и те не особо сложные. А когда вратарь ошибся, потеряв равновесие, его подстраховал именно Алексей, успевший к мячу раньше соперника. Разве что проигранную верховую дуэль с ударом Фарчака в стойку можно записать ему в пассив. Несколько известных польских сайтов включили защитника в сборную тура.

"Арка" добыла первую победу в 2018-го году, разгромив дома "Брук-Бет Термалику" со счетом 4:0. Андрей Богданов в позапрошлом туре остался в запасе, в прошлом отыграл неважно, а вот в отчетном выдал лучшую игру в сезоне, давшему ему звание героя матча и место в сборной тура по версии Gol24.com. И это при том, что прямо ни в одном из голов не участвовал, в атаке запомнившись лишь прямым угловым ударом, чуть не одурачившим вратаря. Тем не менее, пресса отмечала его полное доминирование в центре поля и даже приводила в пример в качестве доказательства полезности уменьшения лимита на легионеров из стран, не входящих в Евросоюз. Возможно, секрет успеха в том, что ранее Андрея видели на позиции выдвинутого опорника и атакера. Здесь же он в схеме 4-4-2 находился ближе всех полузащитников к своим воротам.

Артем Путивцев отыграл полный матч за гостей, получил желтую карточку и в целом выглядел неуверенно. Третий и четвертый голы были забиты несмотря на его подкаты в центральной части штрафной. Еще один удар из-под него с 18-ти метров отбил вратарь. Пришлось голкиперу и совершать суперсейв после заброса над ним и выхода один-на-один.

"Арка" идет девятой, "Термалика" - 15-ой.

"Сандеция" не побеждает уже с сентября и поэтому заслуженно занимает последнее место. В домашнем матче против "Пяста" (0:3) впервые в стартовом составе вышел Павел Ксенз, выйдя на позицию правого вингера. Запомнился хорошим подключением и ударом головой с 14-ти метров, вытащенным вратарем из-под перекладины. Однако в целом отыграл слабо, как и партнеры, и в начале второго тайма на поле не вышел. Главный тренер аутсайдера в итоге заявил: "В первом тайме нас на поле не было".

Турция

"Кайсериспор" не желает упускать пятое место, способное вывести в Еврокубки в случае победы "Галатасарая" над "Акхисаром" в полуфинале Кубка. Даже неожиданное сопротивление "Карабюкспора", проигравшего восемь матчей из последних девяти, в итоге было сломлено. Причем при огромной помощи Артема Кравца. Форвард сборной Украины за 74 минуты на поле отличился двумя голами, своими первыми в турецкой лиге. Первый из них состоялся после удара партнера и сейва защитника, отбившего мяч правее от себя. Антон Кравченко пытался помешать соотечественнику в подкате, но неудачно.

Второй - после перехвата самим Кравцом ужасного паса Александра Рыбки в направлении Кравченко. Кравец убрал финтом 44-го номера и в окружении троих спокойно послал мяч под стойку с 17-ти метров.

Кроме голов, Артем отличился еще двумя ударами по воротам (заблокированными), в итоге став лучшим на поле по этому показателю. Сбрасывал под заблокированный удар издали. Рыбка, отыгравший первый матч после 20-го января, начал суперсейвом, вовремя выйдя из ворот практически на линию штрафной, однако продолжил плохим выходом на перехват (оппонент не попал в пустые ворота с пары метров) и вышеупомянутым пасом. Кравченко в целом работал неплохо, выбив десять мячей (лучший на поле) и заблокировав три удара. Но все же мы запомним решающие моменты.

Александр Кучер отыграл 29 минут. Проиграл верховую дуэль Скуласону, забившему последний гол в матче. Андрей Близниченко остался в запасе гостей. 3:2.

После четырех побед подряд и, в частности, успеха в гостевом матче против "Фенербахче" вчера "Акхисар" уступил дома "Трабзонспору" (1:3) и остался десятым. Евгений Селезнев отыграл полный матч. Получил желтую карточку за тычок ногой соперника без мяча в то время, как оба после неудачной попытки дотянуться до прострела лежали на газоне. Особо впечатлительный арбитр мог бы показать и красную. В другом эпизоде симулировал пенальти. Неудачно. Из позитива можно отметить две скидки под удары издали - заблокированный и легко взятый вратарем. Два прострела, правда, неточных. Удар головой после подачи штрафного, пусть и легкий для вратаря. И прессинг вместе с партнером, заставивший вратаря просто подарить тому мяч. Именно так был забит единственный гол хозяев.

"Сивасспор" (8) - "Касымпаша" 2:2. Сергей Рыбалка остался в запасе в третий раз подряд.

Второй дивизион. "Адана Демирспор" (12) победила "Денизлиспор" со счетом 3:1 и "Гиресунспор" со счетом 2:0. Сергей Политыло отыграл 13 минут в первом из матчей. Дмитрий Коркишко не попал в заявку "Гиресунспора" (10) ни в этом матче, ни во встрече с "Манисаспором" (4:0).

Чехия

В четвертьфинальном матче Кубка Чехии "Славия" дома переиграла "Слован" со счетом 2:0. Эдуард Соболь провел этот матч на неродной для себя позиции - левого вингера. Пытался активничать, загружать штрафную "кроссами", некоторые из них были довольно опасными. Однако чувствовалось, что к такой игре он не привык. Все же серьезных ошибок игрок сборной Украины не совершал. В отличие от соотечественника, вышедшего на поле на родной позиции. Тарас Качараба (желтая карточка) привез пенальти, сфолив в своей штрафной, проиграл верховую дуэль Фрыдрыху, через мгновение забившему из пределов вратарской и чуть не забил в собственные ворота, прерывая "кросс". В последнем эпизоде вратарь спас. Пражане в полуфинале.

В матче лиги против "Сигмы" Эдуард продержался на поле 59 минут на той же позиции. До замены сбросил Стоху под опаснейший удар с 20-ти метров (чуть выше), в другом эпизоде добивание из левой части штрафной получилось неточным. И здесь в целом нередко и неудачно пасовал в штрафную. Ушел с поля при счете 0:1. За последующие минуты "Славия" забила трижды, оторвалась от соперника по отчетному матчу на пять очков и приблизилась к лидеру на расстояние семи. А ведь в декабре было 14.

Это приближение стало возможным в том числе и благодаря 2:2 "Слована" (4) в Пльзене. И здесь Качараба неудачно отыграл в решающих комбинациях. Голевой навес с фланга прошел мимо него, заброс над ним вывел оппонента один-на-один, что также закончилось голом. Но все же такой результат несомненно хорош.

Среди других результатов следует отметить поражение Василия Кравца и "Луго" от "Кордобы" со счетом 0:1 и отдаление от борьбы за выход в Примеру. Украинец получил желтую карточку, а его команда ныне идет 11-й. В Македонии же "Вардар" практически сдал полномочия чемпиона после нулевой ничьей в матче против "Силекса". Не выиграет команда Евгения Новака и Кубок, поскольку была разгромлена "Шкендией" со счетом 0:4. Украинский защитник отыграл два полных матча, получил желтую карточку во втором из них. В лиге отставание от той же "Шкендии" составляет 16 очков.