Самым дорогим футболистом мира признан Неймар

Такие сведения размещены в ежегодном обзоре онлайн-издание Football Observatory, что выпускает Международный центр изучения спорта (CIES).

Отмечается, что свою долю тут сыграл переход Неймара летом 2017 года во французский клуб из "Барселоны", который установил мировой трансферный рекорд - 222 млн евро. На данный момент контракт 25-летнего бразильца стоит 213 млн евро.

Второе место в списке самых дорогостоящих игроков идет аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси - 202,2 млн евро. Замыкает тройку нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн - 194,7 млн евро.

Неожиданно низкую позицию 49 место занимает действующий обладатель "Золотого мяча" и победитель чемпионата Европы Криштиану Роналду - его трансферную стоимость оценена в 80,4 млн евро. Виной тому невысокая результативность звезды "Реала" в этом сезоне, а также тот факт, что ему скоро исполнится 33 года. В прошлом году португалец занимал седьмое место в этом списке.

При исследовании учитывались такие факторы, как возраст футболиста, его позиция, длительность контракта, игровые показатели, роль в сборной команде.

Как сообщалось, донецкий "Шахтер" подписал 19-летнего защитника молодежной сборной из Бразилии. Додо выступал за ФК "Коритиба", футболист провел 19 матчей в составе сборной штата Парана, где отметился пятью голевыми передачами. "Легионер" играет на позиции правого защитника. Контракт с "Шахтером" рассчитан на пять с правом игрока продолжить договор. Генеральный директор клуба Сергей Палкин, что новое приобретение клуба поможет усилить защиту команды, а возможно и родится новый тандем игроков Додо и Богдана Бутко. Трансфер Додо обошелся "горнякам" в два млн евро.