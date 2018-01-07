"Барселона" провернула самый дорогой трансфер
Бразильский футболист "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо переходит в каталонскую "Барселону".
По сообщению пресс-службы испанского клуба, клубы достигли соглашения, но сумма трансфера не разглашается.
По информации Sky Sports, 25-летний полузащитник сборной Бразилии, который также может сыграть в нападении, обошелся "Барселоне" в 146 млн фунтов (165 млн евро).
Коутиньо подпишет со своим новым клубом контракт на пять с половиной лет. В соглашении будет прописана сумма отступных в размере 400 млн евро.
Таким образом, трансфер 25-летнего бразильца стал самым дорогим в истории клуба.