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Спорт
Футбол
7 января 18, 11:15
"Барселона" провернула самый дорогой трансфер
Филиппе Коутиньо
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25-летний полузащитник сборной Бразилии, который также может сыграть в нападении, обошелся "Барселоне" в 146 млн фунтов.
Бразильский футболист "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо переходит в каталонскую "Барселону".
По сообщению пресс-службы испанского клуба, клубы достигли соглашения, но сумма трансфера не разглашается.

По информации Sky Sports, 25-летний полузащитник сборной Бразилии, который также может сыграть в нападении, обошелся "Барселоне" в 146 млн фунтов (165 млн евро).

Коутиньо подпишет со своим новым клубом контракт на пять с половиной лет. В соглашении будет прописана сумма отступных в размере 400 млн евро.

Таким образом, трансфер 25-летнего бразильца стал самым дорогим в истории клуба.
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