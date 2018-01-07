Шабанов - игрок "Динамо"

Киевское "Динамо" договорилось с "Олимпиком" по трансферу защитника Артема Шабанова.

Об этом информирует официальный сайт "Динамо". 25-летний бек подписал с вице-чемпионом Украины контракт на четыре года.

Шабанов является воспитанником киевского клуба. В системе "Динамо" защитник находился до 15 лет, после чего перешел в киевский "Арсенал", где и начал взрослую карьеру. Кроме того, Шабанов выступал за "Волынь" и "Сталь". Перед началом нынешнего сезона Шабанов перешел в "Олимпик", за который провел 16 матчей.

В прошлом году Шабанов дебютировал за национальную сборную Украины, сыграв в матче с Словакией в ноябре.