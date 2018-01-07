Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.80
USD
28.01
RUB
0.49
EUR
33.95
USD
28.18
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
6 января 18, 21:56
Шабанов - игрок "Динамо"
Шабанов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Киевское Динамо объявило о подписании Артема Шабанова

Киевское "Динамо" договорилось с "Олимпиком" по трансферу защитника Артема Шабанова.

Об этом информирует официальный сайт "Динамо". 25-летний бек подписал с вице-чемпионом Украины контракт на четыре года.

Шабанов является воспитанником киевского клуба. В системе "Динамо" защитник находился до 15 лет, после чего перешел в киевский "Арсенал", где и начал взрослую карьеру. Кроме того, Шабанов выступал за "Волынь" и "Сталь". Перед началом нынешнего сезона Шабанов перешел в "Олимпик", за который провел 16 матчей.

В прошлом году Шабанов дебютировал за национальную сборную Украины, сыграв в матче с Словакией в ноябре.

UA-Football
Ещё по теме:
Степаненко: "Каждый понимает свою вину"
Шахтер - Заря 3:1. Видеообзор матча
Украина поднялась в рейтинге УЕФА
Вандалы сломали статую Месси в Буэнос-Айресе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Челси подписал Баркли
noimageФедецкий: В футбол без эмоций невозможно играть
noimageМан Сити - самый богатый клуб мира по версии Soccerex
noimageРахим Стерлинг играет в мяч со своим сыном. ВИДЕО
noimageВратарь Барселоны прокинул мяч между ног партнеру. ВИДЕО
Лента новостей