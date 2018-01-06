Челси подписал Баркли

Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли официально стал игроком "Челси".

Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на 5,5 лет. Футболист уже выбрал себе игровой номер - на его футболке будет красоваться ко многому обязывающая 8-ка, под которой, напомним, ранее играл легенда "синих" Фрэнк Лэмпард.

Финансовые условия сделки клуб не разглашает, однако ранее сообщалось, что за этот трансфер "ириски" получили порядка 15 млн фунтов.

Также следует отметить, что перспективный игрок в нынешнем сезоне еще не выходил на поле из-за травмы.