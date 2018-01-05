Ман Сити - самый богатый клуб мира по версии Soccerex

Английская компания Soccerex, которая специализируется на футбольном бизнесе, составила и опубликовала список "100 самых богатых клубов мира".

В нем первое место занял лидер АПЛ "Манчестер Сити". Украину в рейтинге представляют "Шахтер" (22-е место) и "Динамо" (41-е).

Положение команд определялось с учетом пяти показателей:

- игровые активы (стоимость игроков, например);

- фиксированные активы (стадион, клубная база, например);

- банковские счета;

- потенциальные инвестиции собственников;

- чистый долг.

Также роль в рейтинге играл специальный индекс (FFI Score). Его вычисляли из описанных выше данных.

Вот как выглядит первая 25-ка рейтинга со всеми показателями:

Добавим, что в подобных прошлогодних рейтингах от Deloitte и Forbes первое место занимал "Манчестер Юнайтед".