Ман Сити - самый богатый клуб мира по версии Soccerex

Английская компания Soccerex, которая специализируется на футбольном бизнесе, составила и опубликовала список "100 самых богатых клубов мира".
В нем первое место занял лидер АПЛ "Манчестер Сити". Украину в рейтинге представляют "Шахтер" (22-е место) и "Динамо" (41-е).Шахтер и Динамо попали в топ-50 самых богатых клубов
Положение команд определялось с учетом пяти показателей:
- игровые активы (стоимость игроков, например);
- фиксированные активы (стадион, клубная база, например);
- банковские счета;
- потенциальные инвестиции собственников;
- чистый долг.
Также роль в рейтинге играл специальный индекс (FFI Score). Его вычисляли из описанных выше данных.
Вот как выглядит первая 25-ка рейтинга со всеми показателями:
Добавим, что в подобных прошлогодних рейтингах от Deloitte и Forbes первое место занимал "Манчестер Юнайтед".