В "Динамо" может появится новый легионер

Согласно информации источника, африканский футболист сейчас играет за "Црвену Звезду". Киевляне уже сделали запрос на покупку игрока, однако за Боакье также борются "Сток Сити", "Челси" и "Вест Хэм". Руководство киевского клуба решило заранее пополнить свои ряды из-за возможного ухода Мбокани, который собирался это сделать еще летом. Статистика Боакье говорит сама за себя, футболист провел за сербов 28 матчей, забил 23 гола и отдал три голевые передачи.

Послужной список Боакье также велик, ганский форвард ранее выступал за итальянские "Дженоа", "Сассуоло", "Аталанту" и "Ювентус". Цена, которую предложили киевляне за Боакье не разглашается.

Как сообщалось, недавно защитник сборной Украины и " Динамо" Евгений Хачериди заявил, что не собирается оставаться в составе киевлян.