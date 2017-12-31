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Спорт
Футбол
30 декабря 17, 20:59
Челси - Сток Сити 5:0. Обзор матча
Челси
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Видеообзор крупной победы синих

В последнем календарном матче в 2017 году действующему чемпиону Англии противостояла команда с худшей защитой в нынешнем сезоне. "Челси" продемонстрировал слабость оборонных построений "Сток Сити", забив команде Марка Хьюза пять безответных мячей. Первый гол в матче забил Рюдигер, затем прекрасный удар удался Дринкуотер, а Педро завершил своим ударом красивую комбинацию хозяев. 

К 23-й минуте "Челси" уже ввел в счете в три мяча. Во втором тайме у Челси забивали Виллиан (с пенальти) и Дзаппакоста.

АПЛ, 21-й тур. Стэмфорд Бридж, Лондон

"Челси" - "Сток Сити" 5:0

Голы: Рюдигер (3), Дринкуотер (9), Педро (23), Виллиан (73, пен), Дзаппакоста (88)
UA-Football
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