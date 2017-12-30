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Спорт
Футбол
30 декабря 17, 09:38
Испанскую "Севилью" возглавил Монтелла
Монтелла
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Испанский футбольный клуб "Севилья" взял на работу бывшего тренера итальянского "Милана" Винченцо Монтеллу.

Так, обе стороны уже договорились, что первую тренировку итальянский наставник проведет уже 30 декабря. Контракт с Монтеллой расчитан до 2019 года, затем его можно будет продлить, однако при условии, что команда под руководством коуча сможет показать успешные результаты в испанской премьер-лиге. Монтелла возглавлял "Милан" с лета 2016 по 27 ноября 2017 года, однако руководство клуба решило провести свап Монтеллы на его испанского коллегу Эдуардо Белисоо, который тренировал футболистов в Андалуссии.

На данный момент "Севилья" входит в топ-пять в рейтинге ИПЛ, имея в своем активе 16 очков. Безупречным лидером таблицы по-прежнему остается каталонская "Барселона".

Как сообщалось, ранее тренерский штаб "Севильи" заявил о возможном трансфере Алейкса Видаля.
URA-Inform
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