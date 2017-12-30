С уходом Ярмоленко поменялся рисунок игры Динамо

- Для команды год прошел хорошо, потому что сейчас киевское Динамо недалеко от первого места в чемпионате Украины, при этом, если брать по игре, то считаю, что мы бы вовсе могли сейчас быть лидерами.

С уходом Андрея Ярмоленко значительно поменялся рисунок игры. Когда узнал, что он переходит в Боруссию, почувствовал радость. Был очень рад за него и считаю, что он заслужил такой трансфер. Из друзей я узнал самый последний. Мне, наверное, Андрей не доверяет, потому что я могу проболтаться, - сказал вратарь.

Максим Коваль является воспитанником запорожского футбола. В структуре Динамо голкипер начал выступать с 2010-го года. В сезоне 17/18 вратарь провел 18 матчей во всех турнирах.