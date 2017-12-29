Через традиции в будущее: "Динамо" подводит итоги 2017 года

За последние лет десять только в 2014-м "Динамо" уходило на зимние каникулы, не отбиваясь от нападок со стороны болельщиков и экспертов. Тогда Сергею Реброву удалось реанимировать киевскую команду после тяжелого периода правления Олега Блохина, захватить лидерство в чемпионате и спокойно выйти в плей-офф Лиги Европы. При этом модель игры, разработанная в сотрудничестве с Раулем Рианчо, выглядела убедительной как в Премьер-лиге, так и на международной арене.

Однако медовый период длился недолго. Уже в следующем году, несмотря на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, Реброва упрекали за откровенную ставку на результат и потерю куража. Предыдущий зимний антракт так и вовсе сопровождался разговорами о том, может ли Сергей Станиславович без своего испанского помощника дать команде что-то новое.

Весной Ребров экспериментировал с тактикой, выводил на первый план других исполнителей, но не получилось. И не в последнюю очередь потому, что самому тренеру захотелось новых эмоций. По крайней мере на словах, Игорь Суркис был готов продолжить сотрудничество с бывшим бомбардиром, однако тот уехал в Саудовскую Аравию, и "Динамо" в очередной раз оказалось перед проблемой поиска нового наставника.

Выбор откровенно удивил. Александр Хацкевич - это, конечно, продолжение динамовских традиций, специалист, который разговаривает с игроками и президентом на одном языке. Но при этом Хацкевич - тренер с не таким уж и богатым опытом самостоятельной работы. Да и тот - в сборной Беларуси - оставил гораздо больше вопросов, чем ответов.

Не дают четкой картины и те полгода, которые "Динамо" провело с Хацкевичем во главе. С одной стороны, в игре киевлян было достаточно провалов, как вылет из Лиги Чемпионов от "Янг Бойз", неоднократные осечки в поединках с соперниками, которые значительно уступают в классе. Однако и правильных решений, которые, как минимум, находят отклик среди сторонников клуба, было достаточно.

Во-первых, "Динамо" снова пытается играть в агрессивный футбол, а не держать мяч ради контроля. Во-вторых, Хацкевич не на словах, а на деле начал вводить в основной состав молодых исполнителей. В-третьих, "Динамо" наконец продало свою главную звезду в топ-чемпионат, чего с ним не случалось со времен Шевченко-Ребров, и намекнуло на желание действительно зарабатывать деньги, а не тратить ради удовлетворения личных амбиций владельца. Каждый из этих факторов может стать кирпичом, заложенной в фундамент будущей успешности. Остается понять, это все случайное стечение обстоятельств в многолетних хаотических поисках Игоря Суркиса или все же реализация определенной выбранной стратегии.

ТРАНСФЕРНАЯ КАМПАНИЯ

Впервые за много лет "Динамо" не просто заработало во время трансферного окна, а заработало много. Если перевести в национальную валюту, получается более миллиарда гривен. Сумма в евро не такая впечатляющая, однако тоже заслуживает уважения. Конечно, наибольшую выручку дал Андрей Ярмоленко, который наконец дождался, когда все звезды в небе сложились в необходимый альянс. За свой трансфер в "Боруссию" лидер "Динамо" должен благодарить ... Неймара. Потому что если бы не захотел бразилец переходить в ПСЖ, не пришлось бы "Барселоне" в экстренном порядке искать игрока на фланг атаки. Тогда 20-летний Дембеле остался бы в Дортмунде, а клуб не получил бы легких денег. Но "Боруссии" нужно было быстро закрыть проблемную позицию, что она и сделала с помощью Андрея, не пожалев 25 млн евро.

Восемь миллионов евро дал переход Юнеса Беланда в "Галатасарай". За трансфер Теодорчика "Андерлехт" заплатил 4,5 миллиона. Кроме того, "Динамо" не стало держаться за талант Романа Яремчука, а позволило молодому форварду прогрессировать в составе бельгийского "Гента". Конечно, не бесплатно, а за вполне приличные, как для возраста и статуса игрока два миллиона евро.

Также руководство "Динамо" серьезно разгрузило зарплатную ведомость, отказавшись от услуг Александра Гладкого и Валерия Федорчука. Вряд ли гонорар, который получал Сергей Мякушко, был слишком обременительным для бюджета, но тренерский штаб на вингера не рассчитывал, а тот устал протирать штаны в дубле, поэтому также получил статус свободного агента.

Аренда Сергея Рыбалки в "Сивасспор" стала свидетельством кардинального изменения игровой философии "Динамо". Не видел Хацкевич в составе и Виторину Антунеша, поэтому португалец уехал в аренду в "Хетафе". Дмитрий Хлёбас уже несколько сезонов стучит в дверь основного состава "Динамо", но выиграть конкуренцию у более опытных исполнителей ему пока не удается, поэтому легкий форвард поехал помогать минскому "Динамо" бороться с гегемонией БАТЭ. Переход Андрея Цурикова в "Александрию" на постоянной основе и аренду Зураба Очигавы в "Олимпика" трудно назвать определяющими для киевской команды.

Покупало "Динамо" значительно скромнее. В первую очередь интерес столичного клуба был направлен на фланги защиты. При этом киевлянам удалось привлечь в свои ряды достаточно качественных игроков за относительно небольшую цену. И левый защитник Йосип Пиварич, и правый крайний Томаш Кендзера являются игроками далеко не последних национальных сборных - Хорватии и Польши соответственно. За первого загребское "Динамо" получило два миллиона евро, за второго "Лех" выторговал полтора миллиона.

Формальным новичком стал Олег Гусев, который подписал новый контракт с "Динамо" после полугодового пребывания в статусе свободного агента. Атаку же было решено освежить за счет внутренних резервов. Артем Кравец, Дьемерси Мбокани и Жуниор Мораеш вернулись из аренды из Испании, Англии и Китая соответственно, и серьезно обострили конкуренцию в нападении.

По итогам трансферной кампании вряд ли "Динамо" стало сильнее, учитывая, что потеряло лидера атаки. Но киевский клуб не стал шарахаться из стороны в сторону, а наконец прагматично подошел к решению кадровых проблем с учетом пожеланий тренерского штаба.

ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ

Александру Хацкевичу нужно было подготовить команду так, чтобы пройти квалификацию Лиги Чемпионов и при этом игроки осенью только начинали бы выходить на пик формы. Однако сказался опыт, точнее его отсутствие. Белорусский специалист решил, что победы 3:1 над "Янг Бойз" в первом матче достаточно для спокойного выхода в следующий этап. Хацкевич за три дня до ответного поединка выставил многих игроков основы на игру против разобранных "Карпат". Одержал разгромную победу, но в Берне на искусственном поле киевляне выглядели откровенно уставшими, что закончилось вполне логичным провалом.

В дальнейшем в "Динамо" не было равных по классу соперников (за исключением одного), которые могли продемонстрировать проблемы с физической готовностью команды. Бело-синие регулярно выглядели инертными в первом тайме, но серьезно добавляли после перерыва. Однако этот момент больше касается психологии, как и провалы в матчах с "Зарей", "Черноморцем" или "Скендербеу". Что касается Классического, то "Шахтер" в середине октября откровенно согласился на ничью, поэтому киевляне не имели привычных проблем со скоростными перемещениями горняков. Важно, что к концу года Хацкевич значительно активнее применял ротацию, что позволяло держать основных исполнителей в тонусе.

ТАКТИЧЕСКАЯ ГИБКОСТЬ

Во время летних контрольных матчей Хацкевич наигрывал классическую схему 4-4-2, при которой "Динамо" пыталось особо не задерживаться в районе центрального круга, а максимально быстро доставлять мяч в штрафную соперников. При этом пока Мораеш не набрал оптимальных кондиций, обычно партнером Мбокани выступал Денис Гармаш. Однако постепенно второй форвард опускался глубже, поэтому тактика "Динамо" трансформировалась к классическим 4-2-3-1. При этом Хацкевич требовал от своих крайних защитников активно подключаться к атакам своей команды, что позволяло фланговым хавбекам смещаться в центр.

Однако отказ от тактики 4-1-4-1, присущей Сергею Реброву, привела к существенному проседанию опорной зоны. Довольно часто оба центральных полузащитника "Динамо" не могли решить, кто же будет встречать центрального атакующего игрока соперника, который таким образом мог пользоваться свободным коридором.

Но после того, как из-за травмы выбыл Сидорчук, центр поля "Динамо" стал существенно "мягче", поскольку Шепелева и Буяльского трудно отнести к категории волнорезов. В начале сезона Хацкевич пытался решить эту проблему с помощью Корзуна, но Никита свой шанс не использовал.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

В начале сезона первым номером "Динамо" был Максим Коваль. Однако после гола от Мякушко с дальней дистанции Хацкевич отдал предпочтение Георгию Бущану, который хоть действовал не безупречно, но в целом со своей работой справлялся. Пока не прошли период адаптации купленные летом фулбэка (Йосип еще и травму в дебютном матче получил), Хацкевичу приходилось тасовать линию защиты. При этом Вида мог оказаться на правом фланге или Кадар смещался влево. Однако к концу года, когда стало понятно, что Домагой в Киеве не останется, основной парой центральных защитников стали Хацкевич и Кадар, справа действовал Кендзера, слева Пиварич. Начал получать игровое время Виталий Миколинеко, который отличается своей универсальностью.

Сезон "Динамо" начинало с Сидорчуком и Буяльским в качестве центральных полузащитников. Однако после того, как во втором киевском матче новый капитан получил травму, рядом с Виталием играл Шепелев. Время от времени в центр поля опускался и Гармаш. Однако Денис чаще использовался как игрок атаки. Как отмечалось выше, сначала как второй форвард, потом как центральный атакующий полузащитник.

У Гонсалеса набралось 18 выходов в старте и 5 выходов на замену, однако основными фланговыми полузащитниками после трансфера Ярмоленко стали Николай Морозюк и Виктор Цыганков. В нападении изначально Хацкевич доверял Мбокани, затем форму набрал Жуниор Мораеш, который мог сыграть и из глубины атаки. Артему Беседину, который при Реброве стал основным, отводилась роль резервиста. Артему Кравцу снова мешали травмы. К концу года тренерский штаб "Динамо" стал активнее привлекать воспитанников академии. Если Русин, Леднев и Смирный только дебютировали, то Шапаренко успел принять участие в семи матчах.

ЛУЧШИЙ ИГРОК

Дьемерси Мбокани - это яркий пример того, насколько важным в тренерской работе является умение встроить игрока в свою систему игры, пойти на компромисс или зажечь подопечного своими идеями. Сергей Ребров сознательно отказался от услуг конголезца, хотя тот был одним из самых сильных легионеров в истории клуба. Александр Хацкевич такой ошибки делать не стал, наоборот продемонстрировал Мбокани свое полное доверие, выдвинув его на передний план. Дьемерси этого только и надо было. Класс Мбокани заметно выделяется на фоне всей лиги. При этом он полезен не столько как завершитель атак, сколько игрок, который оказывает огромное давление на защиту соперника. 11 забитых голов в 23-х матчах, конечно, не предел мечтаний фанатов бело-синих, однако Дьемерси - это именно тот футболист, игра которого позволила "Динамо" более или менее спокойно пройти переходный период.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Вот уже три года от него ждут качественного прорыва, который оправдает все те авансы, выданные ему еще в "Базеле". Казалось, после перехода Ярмоленко путь перед Дерлисом Гонсалесом к самой яркой звезде команды открыт. Но парагваец продолжает отрабатывать контракт, а не получать удовольствие от процесса, регулярно исчезая с радаров во время матчей. Пара голов, несколько результативных передач - не та статистика, которой может гордиться вингер команды, которая в 90% случаев играет с позиции силы. Кажется, Гонсалес банально не хочет оставаться в Украине и ждет первой же возможности, чтобы уехать.

ЛУЧШИЙ МАТЧ

Украинская Премьер-лига. второй тур

"Шахтер" - "Динамо" 0:1

Гол: Мбокани 46

Перед началом сезона "Шахтер" довольно уверенно переиграл "Динамо" в матче за Суперкубок. Казалось, что доминирование Паулу Фонсеки в личном противостоянии с бело-синими продолжится и в этом сезоне. Однако уже через две недели киевляне в Харькове предстали совсем другой командой. Сплоченной, злой, готовой драться за результат. "Шахтер" к такому сопротивлению банально оказался не готов. "Динамо" не переиграло соперника в футбол, но в том матче победило горняков по духу. Решающий удар нанес реабилитированный Хацкевичем Мбокани, который здорово пробил головой после подачи от Гармаша.

ЗАДАНИЕ НА ЗИМУ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Трансфер Ярмоленко в разгар сезона стал серьезной проверкой для всей команды. В некоторой мере "Динамо" повезло избежать встречи с топ-командами, поэтому Цыганков, Буяльский, Шепелев могли прогрессировать, не теряя при этом уверенности в собственных силах. Однако из-за невыразительной игры Гонсалеса тренерский штаб фактически был лишен маневра на флангах атаки. Этот недостаток удалось компенсировать за счет приобретения словенского вингера Бенджамина Вербича из "Копенгагена".

Однако вряд ли это будет единственный зимний трансфер "Динамо". Бесплатный переход Виды в "Бешикташ" заставляет руководство киевского клуба искать варианты усиления для центра защиты. Оставаться только с Хачериди и Кадаром на вторую половину сезона (до Пантич доверия не осталось, серб, скорее всего покинет Киев) - большой риск. К тому же непонятная ситуация с Евгением - продолжит ли он контракт или нет. Поэтому "Динамо" крайне необходимо купить центрального защитника. И судя по заявлениям Хацкевича и Суркиса, работа в этом направлении ведется.

Вместе с тем матчи против АЕКа в Лиге Европы станут проверкой для Хацкевича, сможет ли он сразу включить команду в соревновательный процесс. Афиняне не выглядят непреодолимым препятствием, поэтому от "Динамо" будут требовать, как минимум, прохождения первого раунда плей-офф. Однако продвижение по турнирной лестнице в Лиге Европы может серьезно повлиять на успехи на внутренней арене. Отрыв от "Шахтера" составляет всего три очка, горняки имеют неплохой шанс задержаться в Лиге Чемпионов дольше. Поэтому борьба за золото, которое позволит избежать риска наткнуться на очередных "Янг Бойз" в квалификации, обещает быть жаркой.

В такой ситуации должно пригодиться желание Хацкевича уже сейчас привлекать в первую команду воспитанников академии. В этом контексте вспоминается история: в середине 1990-х Алекса Фергюсона упрекали тем, что невозможно построить великую команду только за счет молодых игроков, на что тренер МЮ ответил: "Невозможно что-то выиграть без молодых игроков". Если Шапаренко, Миколенко, Русин, те же Беседин и Шепелев будут готовы уже сейчас брать ответственность на себя, а Хацкевич будет им доверять, мы можем стать свидетелями действительно чего-то интересно в исполнении "Динамо".