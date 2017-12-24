Реал - Барселона 0:3. Обзор матча и видео голов

"Барселона" обыграла "Реал" в матче 17-го тура чемпионата Испании, сыграв очень сильно второй тайм поединка. В первой половине встречи "Реал" владел преимуществом, но не смог реализовать свои шансы не в последнюю очередь благодаря игре Марк-Андре тер Штегена.

После перерыва же проявилось преимущество в тактике "Барселоны". Команда очень легко проходила защиту соперника, перекрывая при этом возможности для "сливочных" проводить контратаки.

Сначала забил Луис Суарес после классной комбинации. Затем Месси реализовал пенальти, который возник из-за игры рукой Карвахаля (последний заработал еще и удаление). Ну а разгром установил гол Алейкса Видаля – 3:0 в пользу "Барсы".

Мадрид. Стадион Сантьяго Бернабеу. 80 264 зрителя



Голы: Луис Суарес 54, Лионель Месси 64 (пен.), Алейкс Видаль 90+3