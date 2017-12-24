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Спорт
Футбол
24 декабря 17, 09:32
Лестер - Манчестер Юнайтед 2:2. Обзор матча и видео голов
Лестер - Манчестер Юнайтед 2:2
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Видеообзор матча чемпионата Англии

Последний матч первого круга АПЛ между "Лестером" и "Манчестер Юнайтед" получился интересным и результативным.

"Манчестер Юнайтед" мог воспользоваться потерями очков "Челси", "Ливерпуля" и "Арсенала" и увеличить от них отрыв, но должен был для этого переиграть "лис" на их на поле. Задание команде Жозе Моуриньо усложнил Джейми Варди, который воспользовался отменным пасом Мареза. Гости ответили двумя голами превосходного Хуана Маты.

В конце матча "Манчестер Юнайтед" мог думать, что победа у него уже в кармане. Перевес в один мяч, и хозяева играли в меньшинстве. Но "Лестер" проявил характер. На последней минуте окончательный счет установил защитник "лис" Харри Магуайр.

"Лестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 2:2

Голы: Варди 27, Магуайр 90+4 - Мата 40, Мата 60

Удаление: Амарти 73
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