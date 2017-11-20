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20 ноября 17, 09:11
Бывший президент "Марселя" сообщил, что болен раком
Бернар Тапи
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Экс-президент "Марселя" Бернар Тапи борется за свою жизнь

"По утрам я просыпаюсь с намерением бороться с болезнью. Химиотерапия – очень сложная вещь. Она должна привести к хирургическому вмешательству.

Мне могут полностью удалить пищевод и желудок. В какой-то момент мы должны смириться с тем, что смерть существует. При этом катастрофы не произойдет: выйду я победителем из этой ситуации, или проиграю. Так что я спокоен", — сказал 74-летний Тапи в интервью France 2.

Тапи занимал пост президентом "Марселя" с 1986 по 1994 год. При нём "провансальцы" четыре раза кряду становились чемпионами Франции и однажды выиграли Лигу чемпионов.
UA-Football
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