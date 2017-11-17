Ярмоленко порадовал фанатов перед вылетом в Штутгарт

Накануне "Боруссия" (Дортмунд) отбыла в направлении Штутгарта на очередной матч чемпионата Германии против одноименной команды. В составе делегации – и украинец Андрей Ярмоленко.

Различные издания по-разному оценивают шансы Андрея выйти в основном составе команды Петера Боса. "Боруссия" испытывает проблемы, тренер не полностью контролирует ситуацию в коллективе, поэтому варианты развития событий действительно могут быть разными.

Перед вылетом Андрей выглядел крайне сосредоточенным. Даже во время приятной процедуры раздачи автографов улыбка на его лице была крайне сдержанной – почти незаметной.

Матч "Штутгарт" - "Боруссия" состоится сегодня и начнется в 21:30