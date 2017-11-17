Лобай: забьем Мариуполю минимум один мяч и не пропустим

Защитник "Карпат" Иван Лобай поделился ожиданиями от матча с "Мариуполем".

- В 16-м туре "Карпаты" встретятся с "Мариуполем": что ожидать от матча, где одна команда строит игру от защиты, а вторая пытается освоить атакующие "рельсы"?

- Будет очень интересная игра. Мы же помним 0:3 в первом круге. Верю, что забьем минимум один мяч и не пропустим.

- Несмотря на не совсем удачный старт сезона, "зелено-белые" отстают от первой шестерки всего на семь очков. Следовательно, задача пробиться в Группу 1 второго этапа Чемпионата не отменяется?

- Несомненно! Задача такое есть, его никто не снимал. И шансы у нас, по моему мнению, очень даже приличные. Осталось семь туров - достаточное время, чтобы наверстать отставание.