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Спорт
Футбол
17 ноября 17, 09:59
Лобай: забьем Мариуполю минимум один мяч и не пропустим
Лобай
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Защитник "Карпат" Иван Лобай поделился ожиданиями от матча с "Мариуполем".

Защитник "Карпат" Иван Лобай поделился ожиданиями от матча с "Мариуполем".

- В 16-м туре "Карпаты" встретятся с "Мариуполем": что ожидать от матча, где одна команда строит игру от защиты, а вторая пытается освоить атакующие "рельсы"?

- Будет очень интересная игра. Мы же помним 0:3 в первом круге. Верю, что забьем минимум один мяч и не пропустим.

- Несмотря на не совсем удачный старт сезона, "зелено-белые" отстают от первой шестерки всего на семь очков. Следовательно, задача пробиться в Группу 1 второго этапа Чемпионата не отменяется?

- Несомненно! Задача такое есть, его никто не снимал. И шансы у нас, по моему мнению, очень даже приличные. Осталось семь туров - достаточное время, чтобы наверстать отставание.
UA-Football
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