Экс-главу ФИФА обвиняют в сексуальных домогательствах

Об этом передает ВВС.

Футболистка утверждает, что Блаттер схватил ее за пятую точку во время вручения награды "Золотой мяч" в недалеком 2013 году. Блаттер, в свою очередь, не отрицает этого инцидента и называет его довольно смехотворным, так как он - 81-летний пожилой человек на имел никаких дальнейших намерений по поводу женского голкипера.

Хоуп утверждает, что раньше не могла выйти в публику с подобными заявлениями, так как это грозило ее спортивной карьере. Футболистка также утверждает, что домогательства широко распространены в мире женского футбола, а на только в Голливуде.

Напомним, что Блаттер возглавлял ФИФА на протяжении 17 лет - до коррупционного скандала в 2015 году.

Как сообщалось, недавно Международная федерация футбола оштрафовала на 39 тысяч франков за поведение болельщиков на матчах против сборных Косово и Хорватии.