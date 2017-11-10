"Мариуполь" отказал "Динамо" в переигровке матча в УПЛ. ФОТО

Согласно данным сайта команды"Мариуполь", они опубликовали фотографии писем "Динамо" и своего ответа на него. Отвечая на просьбу соперника, мариупольцы отказали в идее сыграть встречи Премьер-лиги, чемпионата U-21 и U-19.

"Желание одного из клубов, даже Гранда украинского футбола, проводить матч или нет, не может иметь решающего значения. Поэтому мы не можем согласиться с Вашей - говорится в письме ФК" Мариуполь.

Так, предложением стало сыграть в поединке, который не состоялся в чемпионатах УПЛ, U-21 и U-19.

Как сообщалось, международная федерация футбола определила ещё четыре сборные, которые точно приедут в Россию. Это случилось после матчей 18-го тура южноамериканской квалификации и встреч 10-го тура североамериканского отбора чемпионата мира 2018 года.