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Спорт
Футбол
10 ноября 17, 09:29
"Мариуполь" отказал "Динамо" в переигровке матча в УПЛ. ФОТО
Мариуполь, Динамо
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Футбольный клуб "Мариуполь" дал официальный ответ на просьбу киевского "Динамо" о переигровке матча, который не состоялся между командами в рамках 7-го тура УПЛ.

Согласно данным сайта команды"Мариуполь", они опубликовали фотографии писем "Динамо" и своего ответа на него. Отвечая на просьбу соперника, мариупольцы отказали в идее сыграть встречи Премьер-лиги, чемпионата U-21 и U-19.

"Желание одного из клубов, даже Гранда украинского футбола, проводить матч или нет, не может иметь решающего значения. Поэтому мы не можем согласиться с Вашей -  говорится в письме ФК" Мариуполь.

Так, предложением стало сыграть в поединке, который не состоялся в чемпионатах УПЛ, U-21 и U-19.

Как сообщалось, международная федерация футбола определила ещё четыре сборные, которые точно приедут в Россию. Это случилось после матчей 18-го тура южноамериканской квалификации и встреч 10-го тура североамериканского отбора чемпионата мира 2018 года.
URA-Inform
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