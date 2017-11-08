Коноплянка пропустил тренировку украинской сборной

Так, известно, что полузащитник украинской сборной, а также гельзенкирхенского "Шальке" Е. Коноплянка вчера - седьмого ноября - не тренировался с украинской национальной командой – накануне товарищеского матча со Словакией. Такие данные распространил портал Footboom.

Согласно предварительным данным – этот игрок отсутствовал на недавней тренировке по причине болезни. Более того – сам защитник сборной и "Шахтера" Богдан Бутко также недавно тренировался согласно индивидуальной программе. Известно также, что сборной не сумеют помочь Я. Ракицкий, а также Д. Гармаш, Т. Степаненко, В. Буяльский и А. Кравец.

Как сообщалось, ранее Е. Коноплянка раскритиковал тренера "Шальке".