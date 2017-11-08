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Спорт
Футбол
8 ноября 17, 12:11
Коноплянка пропустил тренировку украинской сборной
Коноплянка
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Вингер "Шальке" Евгений Коноплянка седьмого ноября не пришел на тренировку украинской сборной по причине болезни.

Так, известно, что полузащитник украинской сборной, а также гельзенкирхенского "Шальке" Е. Коноплянка вчера - седьмого ноября - не тренировался с украинской национальной командой – накануне товарищеского матча со Словакией. Такие данные распространил портал Footboom.

Согласно предварительным данным – этот игрок отсутствовал на недавней тренировке по причине болезни. Более того – сам защитник сборной и  "Шахтера" Богдан Бутко также недавно тренировался согласно индивидуальной программе. Известно также, что сборной не сумеют помочь Я. Ракицкий, а также Д. Гармаш, Т. Степаненко, В. Буяльский  и А. Кравец.

Как сообщалось, ранее Е. Коноплянка раскритиковал тренера "Шальке".
URA-Inform
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