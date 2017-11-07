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Спорт
Футбол
6 ноября 17, 10:48
"Манчестер Сити" установил рекорд клуба
Манчестер Сити
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Английская команда "Манчестер Сити" впервые за 70 лет выиграла девять матчей чемпионата подряд Поделиться:

Футбольный клуб "Манчестер Сити", обыграв "Арсенал" в матче 11-го тура чемпионата Англии, установил рекорд клуба по количеству выигранных встреч подряд. Об этом сообщает Спорт Экспресс.

"Победа над "канонирами" стала для "горожан" 15-й во всех турнирах. Кроме того, команда Хосепа Гвардьолы впервые за 70 лет выиграла 9 матчей чемпионата кряду", - отмечается в сообщении.

После 11 туров "Сити" занимает первое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 31 очко. 

Отрыв от занимающего вторую строчку "Манчестер Юнайтед" 23 баллов.


Источник: liga.net

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