"Манчестер Сити" установил рекорд клуба

Футбольный клуб "Манчестер Сити", обыграв "Арсенал" в матче 11-го тура чемпионата Англии, установил рекорд клуба по количеству выигранных встреч подряд. Об этом сообщает Спорт Экспресс.

"Победа над "канонирами" стала для "горожан" 15-й во всех турнирах. Кроме того, команда Хосепа Гвардьолы впервые за 70 лет выиграла 9 матчей чемпионата кряду", - отмечается в сообщении.

После 11 туров "Сити" занимает первое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 31 очко.

Отрыв от занимающего вторую строчку "Манчестер Юнайтед" 23 баллов.





Источник: liga.net

