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Спорт
Футбол
4 ноября 17, 09:01
Украина поднялась в рейтинге УЕФА
уефа
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В рейтинге Международной футбольной федерации Украина поднялась на несколько ступеней. Об этом передает официальный сайт УЕФА.

Таких результатов украинские футболисты смогли добиться благодаря победам киевского "Динамо" над швейцарским "Янг Бойз" и донецкого "Шахтера" над "Фейенордом" со счетом - 3:1. Сейчас сине-голубые находятся на восьмой строчке и имеют 38 очков в своем активе, обогнав Бельгию, которая на своем счету держит все те же 37 очков.

Примечательно, что украинцы имеют схожее количество баллов, что и немцы, однако в текущем сезоне Еврокубка в рейтинге осталось всего лишь три наших команды, в противовес шестерым немецким клубам.

Как сообщалось, среди команд топ-уровня рейтинга УЕФА на данный момент следующие ротации - Италия обогнала Германию в борьбе за третье место - 65 очков против 64 очков очков. 
URA-Inform
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