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Спорт
Футбол
3 ноября 17, 09:40
Динамо взяло реванш у "Янг Бойз" за вылет из Лиги чемпионов
Динамо
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Столичное "Динамо" в четверг, 2 ноября, обыграло "Янг Бойз" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Матч состоялся в Берне на "Стад де Сюисс" и завершился со счетом 1:0. Таким образом, "динамовцы" взяли реванш у швейцарского клуба за вылет из Лиги чемпионов.

Вместе с тем первый тайм закончился вничью. Единственный гол в этой встрече на 70 минуте забил Виталий Буяльский с передачи Дерлиса Гонсалеса.

При этом в параллельном поединке "Партизан" у себя дома одолел "Скендербеу" со счетом 2:0.

Теперь турнирное положение в группе B выглядит таким образом: "Динамо" имеет десять очков, "Партизан" - пять, "Янг Бойз" - три, "Скендербеу" - два. Таким образом, киевский клуб досрочно выходит в 1/16 Лиги Европы.

Напомним, как сообщалось, донецкий " Шахтер" в среду, 1 ноября, обыграл роттердамский "Фейеноорд" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/18. Матч состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 3:1.

Таким образом, донецкий клуб одержал третью победу в групповом раунде Лиги чемпионов и обеспечивает себе место в еврокубковой весне.
URA-Inform
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