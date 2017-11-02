"Шахтер" обыграл "Фейеноорд" в групповом раунде ЛЧ (ВИДЕО)

Матч состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 3:1. Вместе с тем счет на 12 минуте открыл форвард гостей Николай Йоргенсен.

Но уже через три минуты Феррейра сравнивает счет, а еще через несколько минут "Шахтер" вышел вперед благодаря голу Марлоса.

Затем на 68 минуте Марлос повторил дубль, который привет команду у победе.

Таким образом, Донецкий клуб одержал третью победу в групповом раунде Лиги чемпионов и обеспечивает себе место в еврокубковой весне.





Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека: "Я считаю, что это прекрасный результат. Две победы над чемпионом Нидерландов надолго останутся в нашей памяти. Команда сохраняла спокойствие и уверенность даже когда мы пропустили. Ответный мяч стал повортным моментом. Мы стали давить на ворота после пропущенного мяча и вскоре сравняли счет, а затем забили второй".

Главный тренер "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст: "Мы хорошо начали. У "Шахтера" был голевой момент, но и мы провели хорошую атаку, в результате которой забили. Жаль, что быстро оказались в роли догоняющих. Но если смотреть на матч в целом, мы определенно могли добиться положительного результата".





Напомним, накануне главный тренер роттердамского " Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст рассказал журналистам о расстановке приоритетов накануне матча с донецким "Шахтером".

