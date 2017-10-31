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Спорт
Футбол
31 октября 17, 18:49
"Динамо" избежало встречи с "Мариуполем" в четвертьфинале
кубок Украины
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Киевляне сыграют с черниговской "Десной", а "Шахтеру" предстоит матч с "Вересом".
В Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар 

Кубка Украины по футболу сезона-2017/18, сообщает официальная страница ФФУ в Facebook.

Процедуру жеребьевки провели экс-футболисты национальной сборной Украины Сергей Нагорняк и Владислав Ващук. 

В результате "слепого" жребия образовались следующие четыре пары четвертьфиналистов: 

"Ворскла" - "Мариуполь" 

"Десна" - "Динамо" 

"Шахтер" - "Верес"

"Львов" - "Днепр-1"

Базовым днем четвертьфинальных матчей назначено 29 ноября.

Источник: unian.net
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