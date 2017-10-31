"Динамо" избежало встречи с "Мариуполем" в четвертьфинале
В Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар
Кубка Украины по футболу сезона-2017/18, сообщает официальная страница ФФУ в Facebook.
Процедуру жеребьевки провели экс-футболисты национальной сборной Украины Сергей Нагорняк и Владислав Ващук.
В результате "слепого" жребия образовались следующие четыре пары четвертьфиналистов:
"Ворскла" - "Мариуполь"
"Десна" - "Динамо"
"Шахтер" - "Верес"
"Львов" - "Днепр-1"
Базовым днем четвертьфинальных матчей назначено 29 ноября.
Источник: unian.net