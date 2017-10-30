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Спорт
Футбол
30 октября 17, 19:58
Карпаты готовы продать 50% акций клуба за 1 гривну
Карпаты
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Единственное условие – покупатель должен предоставить финансовые гарантии полноценной работы клуба
Львовские «Карпаты» объявили о том, что готовы продать 50% акций клуба за 1 гривну после просьб от фанатов.
 
Единственное условие – потенциальный покупатель должен предоставить финансовые гарантии для полноценной работы клуба. 
 
Официальные предложения можно присылать на почту fckarpaty63@gmail.com.
 
Отметим, что на матче «Карпаты» Львов – «Динамо» Киев (1:1) болельщики «зелено-белых» потребовали от президента Петра Дыминского продать клуб.
 
Напомним, в августе подозреваемый в смертельном ДТП Петр Дыминский покинул пределы Украины.
 
Ранее сообщалось, что «Карпаты» попали в сферу интересов экс-президента харьковского «Металлиста» Александра Ярославского.

Источник: football.sport.ua
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