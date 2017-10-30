Карпаты готовы продать 50% акций клуба за 1 гривну

Львовские «Карпаты» объявили о том, что готовы продать 50% акций клуба за 1 гривну после просьб от фанатов.

Единственное условие – потенциальный покупатель должен предоставить финансовые гарантии для полноценной работы клуба.

Официальные предложения можно присылать на почту fckarpaty63@gmail.com.

Отметим, что на матче «Карпаты» Львов – «Динамо» Киев (1:1) болельщики «зелено-белых» потребовали от президента Петра Дыминского продать клуб.

Напомним, в августе подозреваемый в смертельном ДТП Петр Дыминский покинул пределы Украины.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» попали в сферу интересов экс-президента харьковского «Металлиста» Александра Ярославского.



