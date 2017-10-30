Андрей ШЕВЧЕНКО о поражениях, коллективе и целях



Про имидж



- Само собой, если болельщики уже начали терять веру в национальную команду, это серьезный вызов для тренера национальной сборной. Я верю в украинский футбол, я верю в украинских футболистов, и я знал коллектив изнутри. Главной задачей было уйти от клубных приоритетов: «Шахтер», «Динамо» или что-то еще. Нужно было объединить ребят вокруг национальной сборной.



Про кадры



- Решить все проблемы не удалось. Каждая игра — это новый вызов, потому что постоянно возникали ситуации с тем, что если травмировался один защитник, у нас не было адекватной замены. В частности, приходилось менять людям позиции. Богдан Бутко получал недостаточно игровой практики в «Шахтере», потому что на его позиции играл Дарио Срна. Сейчас в украинском футболе и близко нет футболиста, который бы играл на его уровне. У нас есть хорошие футболисты, но они на данный момент не соответствуют уровню. Далее, проблема с нападающим. Начиная с первой игры в цикле, заканчивая последней, мы играли без нападающего.



Про практику



- У нас достаточно позиций, где игроки приезжают в сборную, не получая игровую практику в своих клубах. Мы приглашали их, потому что у нас не было других возможностей, не было достаточно квалифицированной замены для этих игроков. Игроки приезжают в разных состояниях, и когда игрок не играет в своем клубе, особенно, когда есть спаренные матчи, он может сыграть хорошо одну игру, но на вторую от этого игрока уже тяжело будет ждать такого же КПД. Поэтому, у нас и были проблемы в спарках, когда во вторых по счету играх команда физически выглядела всегда хуже.



Про новые имена



- Первые, на кого мы смотрим, это молодежь. Игроков, которые играли в молодежке, мы стараемся привлекать. Приезжали многие, но в тех, которые закрепились здесь, мы видим будущее. У нас появилось два кандидата: это левые защитники Соболь и Матвиенко. По Марлосу решение принимал не я, а он сам. Я не имею права отказываться от такого игрока. Когда он получил паспорт, то попал в мою сферу внимания, и я его пригласил. Этот игрок и в будущем поможет нам. Костяк еще не сформировался.



Про климат



- Они не все должны дружить друг с другом. Но приезжая в коллектив, они должны иметь уважение к партнерам. Во-вторых, они должны быть нацелены на общий результат. Должна присутствовать дисциплина, и при возникновении конфликтов, они должны решаться внутри. Это нормально, это обычный процесс. Та атмосфера, которую удалось создать, эта заряженность на результат, на общую цель, желание играть друг с другом, желание помогать друг другу. Каждый чувствует себя частью этого коллектива. Есть какие-то определенные традиции, они немного изменились. Например, каждый новичок должен спеть песню. Это все сближает ребят, они попадают в немного стрессовую ситуацию. Для любого человека публичное выступление позволяет получить новые эмоции. Такие вещи сближают.



Про доступность



- Мы открылись для медиа, для журналистов и для болельщиков. Потому что, главный мотиватор для футболистов — это болельщик. А журналист соединяет футболистов и болельщиков. Мы все работаем как одно целое. Болельщик имеет право знать, что происходит внутри. Футболисты и тренерский состав должны чувствовать давление, ответственность за результат. Болельщикам нужно знать, что футболисты отдаются на 100%. Это самое главное. Я общался со многими болельщиками, все всегда высказывают одно и то же мнение. Они хотят видеть команду, которая борется, которая отдается игре.



Про характер



- Я согласен с вами полностью, нам надо лучше проявлять наш характер. Мы должны вырывать игры, даже те, в которых было очень тяжело. В некоторых играх проявлялся дисбаланс, особенно в понимании ситуации, когда нужно перегруппироваться и придержать игру. В таких ситуациях мы не проявили характер до конца. Конечно, мы ждем многого от лидеров. И будем ждать, и будем требовать, ведь если они становятся лидерами, то должны вести за собой.



Про поражения



- Мы недостаточно хорошо и уверенно играли с сильными соперниками. Я хотел бы видеть команду более компактной, более злой, более агрессивной. Этим я пока недоволен. Мы проиграли в эпизодах, должны были обыгрывать исландцев — это не отговорки, это факты. В Исландии мы провалили второй тайм так же, как провалили первый тайм в Хорватии. Мы недостаточно уверенно сыграли, не реализовали моменты. В Киеве была похожая ситуация: сыграли первый тайм хорошо, а второй провалили. Я связываю это с характером, но ни в коем случае не с игрой, так как мы не проиграли в игре. Мы уступили в индивидуальном мастерстве, с этим я полностью согласен. Мы должны дорабатывать именно в матчах с сильными соперниками, где нужно вытаскивать из себя больше, чем мы показываем на данный момент.



Про результат



- От меня требовали результата. Мы вышли на финишную прямую, но не выиграли ее. Мы оступились перед самым финишем. Всю ответственность за результат я беру на себя. Если я продолжу работать, то главным будет достижение результата. Мы все будем работать на это. Результата мы будем добиваться через качественную игру. Я считаю, что мы создали коллектив, который готов работать на результат. Мы подняли уровень игры, я хотел бы работать с командой. Но решение исполкома — это его дело.



