Гол Ярмоленко не помог Боруссии Д взять очко в Ганновере
С самого начала игра пошла не по плану Боруссии Д. На 20-й минуте Ганновер получил право на пробитие пенальти за фол Романа Бюрки на Феликсе Клаусе, который уверенно реализовал Жонатас.
Через семь минут Дан-Аксель Загаду завершил результативным ударом затянувший розыгрыш углового, но еще до перерыва Ильяс Бебу сделал счет 2:1, расстреляв Бюрки с нескольких метров после передачи Жонатаса.
На 52-й минуте Андрею Ярмоленко удалось сравнять счет. Защитник 96-х вынес мяч прямо на ногу украинцу, который отлично сложился и с лета пробил под ближнюю штангу.
Решающим в матче стал эпизод на 59-й минуте. Загаду получил красную карточку за фол последней надежды, а арбитр поставил штрафной. К мячу подошел Клаус и классным ударом забил третий мяч команды Андре Брайтенрайтера. А за четыре минуты до конца основного времени Бебу окончательно добил Шмелей.
Ярмоленко не доиграл поединок до конца. На 74-й минуте вместо него в игру вошел Андре Шюррле, который лишь недавно восстановился от травмы.
При этом экс-лидер Динамо был обязан забивать еще на 36-й минуте, но промахнулся по воротам с убойной позиции.
В активе Боруссии Д остается 20 очков и она продолжает идти на первом месте, но уже сегодня ее обгонят Бавария или РБ Лейпциг, которые в 19:30 играют друг с другом. Ганновер набрал 18 пунктов и поднялся на четвертое место.
В следующем туре Боруссия Д дома сыграет центральный матч первого круга против Баварии, а Ганновер поедет а гости к РБ Лейпциг.
Источник: sportarena.com