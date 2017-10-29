Гол Ярмоленко не помог Боруссии Д взять очко в Ганновере

С самого начала игра пошла не по плану Боруссии Д. На 20-й минуте Ганновер получил право на пробитие пенальти за фол Романа Бюрки на Феликсе Клаусе, который уверенно реализовал Жонатас.





Через семь минут Дан-Аксель Загаду завершил результативным ударом затянувший розыгрыш углового, но еще до перерыва Ильяс Бебу сделал счет 2:1, расстреляв Бюрки с нескольких метров после передачи Жонатаса.





На 52-й минуте Андрею Ярмоленко удалось сравнять счет. Защитник 96-х вынес мяч прямо на ногу украинцу, который отлично сложился и с лета пробил под ближнюю штангу.







