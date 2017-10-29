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Спорт
Футбол
28 октября 17, 20:29
Гол Ярмоленко не помог Боруссии Д взять очко в Ганновере
Ярмоленко
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Результативный удар украинского полузащитника Боруссии Д Андрея Ярмоленко не помог Боруссии Д разжиться очками в гостевом матче 10-го тура Бундеслиги против Ганновера (2:4).
С самого начала игра пошла не по плану Боруссии Д. На 20-й минуте Ганновер получил право на пробитие пенальти за фол Романа Бюрки на Феликсе Клаусе, который уверенно реализовал Жонатас.

Через семь минут Дан-Аксель Загаду завершил результативным ударом затянувший розыгрыш углового, но еще до перерыва Ильяс Бебу сделал счет 2:1, расстреляв Бюрки с нескольких метров после передачи Жонатаса.

На 52-й минуте Андрею Ярмоленко удалось сравнять счет. Защитник 96-х вынес мяч прямо на ногу украинцу, который отлично сложился и с лета пробил под ближнюю штангу.


Решающим в матче стал эпизод на 59-й минуте. Загаду получил красную карточку за фол последней надежды, а арбитр поставил штрафной. К мячу подошел Клаус и классным ударом забил третий мяч команды Андре Брайтенрайтера. А за четыре минуты до конца основного времени Бебу окончательно добил Шмелей.

Ярмоленко не доиграл поединок до конца. На 74-й минуте вместо него в игру вошел Андре Шюррле, который лишь недавно восстановился от травмы.

При этом экс-лидер Динамо был обязан забивать еще на 36-й минуте, но промахнулся по воротам с убойной позиции.

В активе Боруссии Д остается 20 очков и она продолжает идти на первом месте, но уже сегодня ее обгонят Бавария или РБ Лейпциг, которые в 19:30 играют друг с другом. Ганновер набрал 18 пунктов и поднялся на четвертое место.

В следующем туре Боруссия Д дома сыграет центральный матч первого круга против Баварии, а Ганновер поедет а гости к РБ Лейпциг.


Источник: sportarena.com 
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