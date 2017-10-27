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27 октября 17, 00:09
Президент "Десны" объявил об отставке
Десна
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Алексея Чеботарева на посту президента черниговского клуба заменит Владимир Левин
Президент «Десны» Алексей Чеботарев сложил с себя полномочия, а также рассказал о том, что его подозревают в преступлениях. Новым президентом клуба из Чернигова стал депутат Киевского городского совета Владимир Левин.
 
«В настоящее время, по определенным причинам, я проживаю за пределами родной страны. Что касается меня в Украине с целью ограничения моего бизнеса, а, возможно, и его увлечение, некоторыми псевдопатриотическими силами сфальсифицировано уголовное дело. Меня подозревают в участии в преступлениях, к которым я не имею никакого отношения. В связи с этим я считаю, что пока я не вернусь в Украину и не буду полностью оправдан перед гражданами Украины, мне неправильно находиться на посту президента по-настоящему народного клуба. 
 
Сразу хочу заверить всех болельщиков, что наша административная команда не покидает клуб, наоборот – мы будем всеми своими силами помогать новому руководству клуба, будем участвовать во всех проектах, связанных с развитием клуба и футбола в Черниговской области. Я надеюсь, что скоро вернусь в Украину, докажу свою невиновность, буду жить и работать на благо нашей страны и вновь возглавляет наш родной клуб», – сказал Чеботарев.

источник: sport.ua
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