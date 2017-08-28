Журавлев: Пусть Суркис у РФ требует гарантий безопасности

Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев в эфире программы "Большой футбол" на канале "Футбол 1" заявил, что он думает об отказе "Динамо" приехать на игру в Мариуполь.

"Суркис не уважает донецкий край, Донбасс. Он не уважает город Мариуполь, футбольных болельщиков. В свое время он сделал много для украинского футбола, но сегодня он его уничтожает как функционер.

Я хочу сказать огромное спасибо футболистам "Динамо". Со многими я вел переговоры, мы разговаривали с тренерским штабом. Ребята - настоящие патриоты, честь им и хвала. Они были готовы ехать и уговаривали руководство клуба. Но, к сожалению, функционеры "Динамо" их не услышали.

Я не понимаю, почему Суркис не отправил сюда команду. Я бы отправил команду Григория Михайловича в "Лугандонию", пусть там команда выступает. Или пусть едет в Россию, и требует от, извините, "Пуйла" гарантий безопасности, которые он требовал здесь, в Мариуполе - наиболее безопасном городе Украины.

Теперь я могу констатировать факт, что я был прав: Григорий Суркис - футбольный сепаратист. Более того, как руководитель ФФМ я имею полное право подготовить письмо с обращением отозвать Суркиса как представителя Украины в УЕФА. У меня есть моральное право, и я это буду делать. Потому что не может человек, который разъединяет футбольную общественность, быть представителем в УЕФА от Украины", - заявил функционер.