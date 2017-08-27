"Динамо" не появились на предматчевое совещании в Мариуполе

В Мариуполе традиционное предматчевое совещание, на котором присутствуют все службы, которые задействованы в организации игры, а команды выбирают комплект формы, прошло без представителей "Динамо", информирует телеканал "Футбол 1".

Это еще раз подтверждает то, что встреча седьмого тура УПЛ между ФК "Мариуполь" и "Динамо" не состоится. Теперь хозяевам останется только выйти на поле в 17:00, чтобы официальные представители ФФУ и УПЛ зафиксировали неявку "Динамо" на матч.

Вместо матча чемпионата в Мариуполе состоится товарищеский поединок с ветеранами украинского футбола. "Поверьте мы сделали все возможное, чтобы матч "Мариуполь" - "Динамо" состоялся", - отметил официальному сайту ФК "Мариуполь" вице-президент клуба.