Первая лига: Черкасский "Днепр" шокирует "Рух"

"Черкасский Днепр", который не выигрывал с первого тура чемпионата, вторые три балла внес в свою копилку в гостевом матче против "Руха".
Хозяева в статусе фаворита "привисели" на воротах "днепрян" все 90 минут, лишь изредка позволяя сопернику перейти центр поля. Но "речникам" этого хватило, чтобы забить, проверить на прочность стойку ворот и не реализовать еще один момент.
Единственный точный удар в середине второго тайма на свой счет записал новичок "Днепра" Захаревич. Ярослав принял мяч на правом углу штрафной и практически без подготовки нанес идеальный выстрел в левую "девятку". После пропущенного гола "Рух" закрыл соперника практически в его штрафной, однако каким-то чудом разбазарил все моменты, которые у него были.
"Черкасский Днепр" покидает последнее место, опуская туда "Рух". Владимир Мазяр во главе винниковцев пока идет без побед.
Винники. Стадион им. Б.Маркевича
"Рух" (Винники) - "Черкасский Днепр" (Черкассы) 0:1
Голы: Захаревич 70
"Рух": Ильющенков, Хомченко (Чепелюк 73), И.Билый, Буй (Копына 89), Бидловский, Заставный, Б.Баранец (Гурский 84), Бохашвили (Зубар 59), Козловский (Кинаш 66), В.Билый, Маркович
"Черкасский Днепр": Будюк, Крамар, Проневич, Резесидзе, Сторчоус, Тарасенко, Тенжицкий (Колос 58), Захаревич (Бойко 83), Качур, Кошадзе (Черный 90+6), Шведенко
Предупреждения: И.Билый 44 - Будюк 90+4