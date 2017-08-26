Первая лига: Черкасский "Днепр" шокирует "Рух"

"Черкасский Днепр", который не выигрывал с первого тура чемпионата, вторые три балла внес в свою копилку в гостевом матче против "Руха".

Хозяева в статусе фаворита "привисели" на воротах "днепрян" все 90 минут, лишь изредка позволяя сопернику перейти центр поля. Но "речникам" этого хватило, чтобы забить, проверить на прочность стойку ворот и не реализовать еще один момент.

Единственный точный удар в середине второго тайма на свой счет записал новичок "Днепра" Захаревич. Ярослав принял мяч на правом углу штрафной и практически без подготовки нанес идеальный выстрел в левую "девятку". После пропущенного гола "Рух" закрыл соперника практически в его штрафной, однако каким-то чудом разбазарил все моменты, которые у него были.

"Черкасский Днепр" покидает последнее место, опуская туда "Рух". Владимир Мазяр во главе винниковцев пока идет без побед.

Винники. Стадион им. Б.Маркевича

"Рух" (Винники) - "Черкасский Днепр" (Черкассы) 0:1

Голы: Захаревич 70

"Рух": Ильющенков, Хомченко (Чепелюк 73), И.Билый, Буй (Копына 89), Бидловский, Заставный, Б.Баранец (Гурский 84), Бохашвили (Зубар 59), Козловский (Кинаш 66), В.Билый, Маркович

"Черкасский Днепр": Будюк, Крамар, Проневич, Резесидзе, Сторчоус, Тарасенко, Тенжицкий (Колос 58), Захаревич (Бойко 83), Качур, Кошадзе (Черный 90+6), Шведенко

Предупреждения: И.Билый 44 - Будюк 90+4