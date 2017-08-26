Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы 2017/2018

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги Европы сезона-2017/2018 48 команд-участниц были поделены на 12 групп.
Группа A: Вильярреал (Испания), Маккаби Т-А (Израиль), Астана (Казахстан), Славия П (Чехия).
Группа B: Динамо К (Украина), Янг Бойз (Швейцария), Партизин (Сербия), Шкендербеу (Албания).
Группа C: Брага (Португалия), Лудогорец (Болгария), Хоффенхайм (Германия), Истанбул Башакшехир (Турция).
Группа D: Милан (Италия), Аустрия (Австрия), Риека (Хорватия), АЕК (Греция).
Группа E: Лион (Франция), Эвертон (Англия), Аталанта (Италия), Аполлон (Кипр).
Группа F: Копенгаген (Дания), Локомотив (Россия), Шериф (Молдова), Злин (Чехия).
Группа G: Виктория П (Чехия), Стяуа (Румыния), Хапоэль Б-Ш (Израиль), Лугано (Швейцария).
Группа H: Арсенал (Англия), БАТЭ (Беларусь), Кельн (Германия), Црвена Звезда (Сербия).
Группа I: РБ Зальцбург (Австрия), Марсель (Франция), Витория Сетубал (Португалия), Коньяспор (Турция).
Группа J: Атлетик (Испания), Герта (Германия), Заря (Украина), Эстерсунд (Швеция).
Группа K: Лацио (Италия), Ницца (Франция), Зулте-Варегем (Бельгия), Витесс (Нидерланды).
Группа L: Зенит (Россия), Реал Сосьедад (Испания), Русенборг (Норвегия), Вардар (Македония).
Источник: football.ua