Известен лучший игрок Европы прошлого сезона по версии УЕФА

Сегодня в Монако в процессе жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов состоялась церемония вручения призов лучшим игрокам прошлого сезона.

Лучшим игрок Европы в сезоне 2016/17 по версии УЕФА стал лидер "Реала" Криштиану Роналду, в то время как лучшей женщиной-игроком была признана голландка Лике Мартенс.

В голосовании приняли участие 80 тренеров клубов, которые играли в сезоне 2016/17 на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, а также 55 спортивных журналистов, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM) и представлявших все национальные ассоциации УЕФА.

На награду Лучшему футболисту Европы претендовали игроки, которые провели минувший сезон в европейском клубе. Учитываются матчи за клуб и сборную на внутренней и международной аренах, тогда как национальность футболистов значения не имеет.

Месси и Роналду дважды удостаивались награды в прошлом. Аргентинцу она вручалась по итогам сезонов 2010/11 и 2014/15, а португалец награждался после сезонов 2013/14 и 2015/16. Помимо них лауреатами становились Андрес Иниеста (сборная Испании, "Барселона") за сезон 2011/12 и Франк Рибери (сборная Франции, "Бавария") за сезон 2012/13.