Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов, церемония которой происходит в Монако. Напомним, что в этом сезоне единственным представителем Украины на турнире будет донецкий «Шахтер».
По правилам команды из одной ассоциации будут разведены по разным группам. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из Украины и России также не смогут пересечься вплоть до финала, который в этом сезоне состоится в Киеве.
Добавим, что все команды были поделены на четыре корзины. В первую попали чемпионы восьми первых ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА, остальные корзин были сформированы согласно клубному рейтингу.По ходу жеребьевки УЕФА раздал награды лучшим игрокам прошлого сезона
- Буффон – лучший вратарь Лиги чемпионов сезона 2016/2017
- Серхио Рамос признан лучшим защитником Лиги чемпионов 2016/17
- Лука Модрич – лучший полузащитник Лиги чемпионов сезона 2016/17
- Криштиану Роналду признан лучшим нападающим Лиги чемпионов 2016/17
Результаты жеребьевки:
|Группа А
"Бенфика" (Португалия)
Группа В
"Бавария" (Германия)
Группа С
"Челси" (Англия)
Группа D
"Ювентус" (Италия)
Группа E
"Спартак" (Россия)
Группа F
"Шахтер" (Украина)
Группа G
"Монако" (Франция)
Группа H
"Реал" (Испания)