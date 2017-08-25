Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов, церемония которой происходит в Монако. Напомним, что в этом сезоне единственным представителем Украины на турнире будет донецкий «Шахтер».

По правилам команды из одной ассоциации будут разведены по разным группам. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из Украины и России также не смогут пересечься вплоть до финала, который в этом сезоне состоится в Киеве.

Добавим, что все команды были поделены на четыре корзины. В первую попали чемпионы восьми первых ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА, остальные корзин были сформированы согласно клубному рейтингу.