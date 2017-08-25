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Спорт
Футбол
24 августа 17, 21:31
Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ
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В Украину едет один из "Манчестеров", итальянцы и нидерландцы

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов, церемония которой происходит в Монако. Напомним, что в этом сезоне единственным представителем Украины на турнире будет донецкий «Шахтер».

По правилам команды из одной ассоциации будут разведены по разным группам. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из Украины и России также не смогут пересечься вплоть до финала, который в этом сезоне состоится в Киеве.

Добавим, что все команды были поделены на четыре корзины. В первую попали чемпионы восьми первых ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА, остальные корзин были сформированы согласно клубному рейтингу.

По ходу жеребьевки УЕФА раздал награды лучшим игрокам прошлого сезона

- Буффон – лучший вратарь Лиги чемпионов сезона 2016/2017
- Серхио Рамос признан лучшим защитником Лиги чемпионов 2016/17
- Лука Модрич – лучший полузащитник Лиги чемпионов сезона 2016/17
- Криштиану Роналду признан лучшим нападающим Лиги чемпионов 2016/17

Результаты жеребьевки:

Группа А

"Бенфика" (Португалия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Базель" (Швейцария)
ЦСКА (Россия)

Группа В

"Бавария" (Германия)
ПСЖ (Франция)
"Андерлехт" (Бельгия)
"Селтик" (Шотландия)

Группа С

"Челси" (Англия)
"Атлетико" (Испания)
"Рома" (Италия)
"Карабах" (Азербайджан)

Группа D

"Ювентус" (Италия)
"Барселона" (Испания)
"Олимпиакос" (Греция)
"Спортинг" (Португалия)

Группа E

"Спартак" (Россия)
"Севилья" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия)
"Марибор" (Словения)

Группа F

"Шахтер" (Украина)
"Манчестер Сити" (Англия)
"Наполи" (Италия)
"Фейеноорд" (Нидерланды)

Группа G

"Монако" (Франция)
"Порту" (Португалия)
"Бешикташ" (Турция)
РБ "Лейпциг" (Германия)

Группа H

"Реал" (Испания)
"Боруссия" Д (Германия)
"Тоттенхэм" (Англия)
АПОЕЛ (Кипр)
UA-Football
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