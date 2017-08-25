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Спорт
Футбол
24 августа 17, 10:24
Открытая тренировка "Динамо" перед матчем с Маритиму (ВИДЕО)
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Сегодня состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы Динамо- Маритиму.

Накануне матча киевская команда провела тренировку на НСК "Олимпийский".

Напомним, что поединок Динамо - Маритиму начнется в 19.45. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию данного матча.
UA-Football
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