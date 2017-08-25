Сергей Ребров стал тренером клуба "Аль-Ахли"

Подопечные бывшего тренера "Динамо" приняли участие в азиатской Лиге чемпионов, где состоялся их первый матч иранской командой "Персеполь". Результат матча закончился в ничью 2-2.

Саудиты смогли закатить в ворота хозяев мяч на второй минуте и повести игру за собой. Во втором тайме иранцы нанесли несколько точных ударов в ворота гостей. Ребров остался доволен игрой аравийцев.

Тренер заявил, что клуб примет участие в межсезонных чемпионатах Азии, готовясь к чемпионату мира.

Напомним, что 12-сентября команды повторно сыграют товарищеский матч, но уже на хозяевами поля буду "Аль-Ахли".

Как сообщалось, тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров покинул свой пост после завершающего поединка в текущем сезона УПЛ.