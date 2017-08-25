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Спорт
Футбол
24 августа 17, 09:11
Сергей Ребров стал тренером клуба "Аль-Ахли"
Ребров
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Украинский тренер Сергей Ребров возглавил футбольнуй команду из Саудовской Аравии - "Аль-Ахли".Об этом передает официальный сайт футбольного клуба саудитов.

Подопечные бывшего тренера "Динамо" приняли участие в азиатской Лиге чемпионов, где состоялся их первый матч  иранской командой "Персеполь". Результат матча закончился в ничью 2-2.

Саудиты смогли закатить в ворота хозяев мяч на второй минуте и повести игру за собой. Во втором тайме иранцы нанесли несколько точных ударов в ворота гостей. Ребров остался доволен игрой аравийцев.

Тренер заявил, что клуб примет участие в межсезонных чемпионатах Азии, готовясь к чемпионату мира.  

Напомним, что 12-сентября команды повторно сыграют товарищеский матч, но уже на хозяевами поля буду "Аль-Ахли".

Как сообщалось, тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров покинул свой пост после завершающего поединка в текущем сезона УПЛ.
URA-Inform
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