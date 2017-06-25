Бывший вратарь Шахтера перешел в ФК "Карабах"

Об этом сообщает УНН.

В сообщении говорится, что контракт с чемпионом Азербайджана подписан на два года.

Отмечается, что в прошлом сезоне 29-летний Каниболоцкий был третьим голкипером команды "Шахтер" и провел в УПЛ всего 1 матч. Также на его счету одна встреча в Кубке Украины.

Примечательно, что с дончанами вратарь трижды становился чемпионом Украины и выиграл три Кубка Украины.

Добавим, что голкипер защищал цвета молодежной сборной Украины в период с 2008 по 2011 годы.

Ранее сообщалось, что "Карпаты" сообщили про трансфер Перейры.