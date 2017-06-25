Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.07
USD
26.03
RUB
0.43
EUR
29.09
USD
26.03
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
25 июня 17, 08:58
Бывший вратарь Шахтера перешел в ФК "Карабах"
Каниболоцкий
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
ФК "Карабах" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с украинским голкипером Антоном Каниболоцким

Об этом сообщает УНН.

В сообщении говорится, что контракт с чемпионом Азербайджана подписан на два года.

Отмечается, что в прошлом сезоне 29-летний Каниболоцкий был третьим голкипером команды "Шахтер" и провел в УПЛ всего 1 матч. Также на его счету одна встреча в Кубке Украины.

Примечательно, что с дончанами вратарь трижды становился чемпионом Украины и выиграл три Кубка Украины.

Добавим, что голкипер защищал цвета молодежной сборной Украины в период с 2008 по 2011 годы.

Ранее сообщалось, что "Карпаты" сообщили про трансфер Перейры. 
URA-Inform
Ещё по теме:
Малиновский: Буду рад достичь новых вершин с Генком
Шахтер - Заря 3:2. Обзор матча (ВИДЕО)
Послематчевая пресс-конференция Юрия Коваля
"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
После "Динамо": Сколько зарабатывает Ребров в новом клубе
noimageИтоги сезона: Шахтер. Почерк Фонсеки с недописанной историей
noimageИз "Динамо" уходит Федорчук
noimageМанчестер Сити продлил контракт с Тосином Адарабиойо
noimageАгрессия фанатов Металлиста 1925 в Финале чемпионата Украины
Лента новостей