Итоги сезона: Шахтер. Почерк Фонсеки с недописанной историей

Обычно процесс расставания с тренером, который долгое время возглавлял команду, болезненный. Но в условиях чемпионата Украины острые углы сглаживаются. Фонсека занял место казалось бы вечного Луческу – и сразу оформил золотой дубль, потерпев лишь два поражения на внутренней арене. Однако Фонсека оставил неоднозначные впечатления по итогам выступления на международной арене. Прекрасно пройденная дистанция группового этапа Лиги Европы нивелировалась обидным поражением от "Сельты". А еще раньше была пощечина от "Янг Бойз"...

Собственно, нечто подобное могло случиться (да и случалось) и с Луческу. Поэтому с тех поражений стоит извлечь урок и двигаться дальше. Тем более, что Фонсека не претендует на роль революционера, а просто заполняет пустоту, которая образовалась после ухода румына. Конечно, Паулу прививает "Шахтеру" свою игру, отличающуюся от игры команды Луческу. Но система, клубный подход к делу остаются неизменными.

"Шахтер", как и раньше, стремится не просто играть в футбол, а создавать бизнес. А бизнес в футболе возможен только за счет зрелища. Поэтому вполне понятна активная позиция менеджеров "Шахтера" относительно реформирования чемпионата Украины, а также позиции относительно состава участников, телепула, инфраструктуры и прочего. Но это уже отклонение от темы разговора. "Шахтер" остался "Шахтером" по уровню организации внутренних клубных дел, а вот конечный продукт, - игра и результаты команды, - приобрели новый почерк. Почерк Фонсеки. Закономерно.

"Шахтер" зимой сделал лишь одно приобретение – Густаво Бланко Лещук пришел из "Карпат". Аргентинец был призван помогать Факундо Феррейре, который остался в компании только молодых форвардов. Потому как с Евгением Селезневым "горняки" попрощались, отправив того в Турцию в "Карабюкспор". В Бразилию в качестве свободного агента отбыл опытный Эдуардо.

Веллингтон Нем оставался недовольным статусом запасного, поэтому решение уйти в аренду удовлетворило всех. Зато из аренды вернулся Алан Патрик, которого Паулу Фонсека понемногу подпускал к основе. Вячеслав Шевчук зимой завершил карьеру, Николай Матвиенко из резерва "Шахтера" отправился в аренду в "Карпаты", а Филипп Будковский продолжил выступления за "Анжи".

Стоит отметить Караваева, которого "Шахтер" выдернул из "Зари" и отдал в аренду "Фенербахче". Александр не прижился в Турции, поэтому летом будет искать для себя новое пристанище (если не убедит Фонсеку в своей конкурентоспособности). Малиновского "Шахтер" продал "Генку" (ранее была аренда), зато Болбата из бельгийского чемпионата вернул и планирует отдать "Мариуполю". Уже там, - в "Мариуполе", - молодой нападающий Андрей Борячук. Завершил карьеру Василий Кобин, а с Александром Кучером решили не продлевать контракт. Хотя завязывать с активной игрой центральный защитник пока не планирует.





Физическая готовность





С точки зрения физической готовности, подвижности "Шахтер" провел сезон неоднородно. Паулу Фонсека сознательно разделял поединки на важные и менее важные, варьируя, соответственно, темпом. Когда можно было брать свое малой кровью (как в матчах против "Волыни", "Стали", "Александрии") – "горняки" пользовались случаем. Когда же ситуация требовала динамики и интенсивности – "Шахтер" обеспечивал их.





Показательный момент – с забитыми голами в динамике матчей. Больше всего голов дончане забили на заключительных фазах каждого из таймов (пятнадцать минут) – по четырнадцать. С другой стороны, есть факт поражения от "Сельты", матчи против которой были первыми для "Шахтера" после зимнего перерыва. Обеспечив достаточное движение в гостевом поединке, "горняки" в домашнем матче пропустили гол на заключительных секундах основного времени, а затем проиграли в экстра-таймах.





Еще один интересный нюанс – это отсутствие побед в трех заключительных матчах сезона. Хотя в поединках с "Олимпиком" и "Динамо" имели место противоречивые решения арбитров. Однако важнее то, что эти поединки "Шахтер" проводил не основным составом. Поэтому где-то, возможно, не хватало интенсивности, а также упрямства и мотивации.





Тактическая гибкость





Паулу Фонсека пришел в монастырь с новым уставом. По крайней мере, в начале своей каденции португалец пытался переучить "Шахтер" на игру с двумя нападающими, экспериментируя к тому же с персонализацией центральных защитников. На место все стало после поражения от "Янг Бойз".









Паулу Фонсека (Шахтер)





"Шахтер" вернулся к модели, которую использовал при Луческу. Хотя игра отличалась от той, которую исповедовал румын. Больше внимания уделялось коротким и средним передачам, комбинационным действиям, использованию всей плоскости поля для построения своих атак. Пиком можно считать осенний период, когда "Шахтер" легко разбирался с соперниками в чемпионате Украины, а параллельно громил "Гент" и "Коньяспор" в Лиге Европы. В поединке на "Геламко Арене" "горняки" провели несколько показательных атак. Например, когда во время наступления команда сделала 44 передачи между всеми одиннадцатью футболистами, которые находились на поле. Или когда забил гол Феррейра – 29 передач и прикосновения к мячу каждого футболиста команды.





Стоит посмотреть на ситуацию и целостно. В чемпионате Украины, например, "Шахтер" стал единственной командой, которая осуществляла в среднем более тысячи ТТД за матч. "Горняки" больше всех пробивали по воротам, больше всех владели мячом, быстрее и точнее всех играли в пас. И меньше всех участников соревнования теряли мяч.





Больше всего атак проходило по центру, меньше всего – по левому флангу. В центре поля в первой части футбольного года очень важную роль для команды исполнял Фред. Бразильцу даже пол сезона хватило для того, чтобы войти в тройку самых полезных игроков чемпионата, а также стать лучшим опорным полузащитником в соответствии с показателями ТТД. После дисквалификации Фреда в роли глубинного плеймейкера Фонсека наигрывал Коваленко, однако Виктор не всегда (мягко говоря) справлялся с возложенными на него функциями.





Оптимальный состав









Шахтер (Донецк)





Фред пропустил вторую часть сезона, поэтому в оптимальный состав этого периода не попадает. Хотя бразилец является, повторимся, важной фигурой для команды. Коваленко и Степаненко в центре поля чувствовали существенную помощь от Максима Малышева. Дентиньо мог сыграть на любой позиции в полузащите – либо в центральной зоне, либо на флангах вместо Бернарда или Марлоса. Тайсон в первой части сезона чаще играл на фланге, во второй – в центре в роли плеймейкера. Феррейра не утратил места в основе даже после прихода Бланко Лещука.





Андрей Пятов – безальтернативно основной вратарь. Дарио Срна и Исмаили – фланги защиты, а в центре рядом с Ракицким чаще играл Иван Ордец. С учетом того, что Кучер ушел из команды, именно Ордеца можно считаться вторым основным стоппером.





Лучший игрок





По итогам исследования InStat Index лучшим футболистом чемпионата Украины стал Дарио Срна. Доминирование "горняков" вообще тотальное – тринадцать представителей среди двадцати лучших. Но если выделять кого-то одного, то остановимся на Тайсоне.









Тайсон (Шахтер)





Бразилец провел сильный сезон, во второй части которого закрыл проблемную для "Шахтера" позицию под нападающим. Тайсон раскрылся в "Металлисте", однако тогда действовал больше на эмоциях, взрывообразно. Тайсон же в "Шахтере" – это умный, рассудительный футболист с умением вести игру, выдерживать паузы, принимать оптимальные решения. Вершиной признания, наконец, стали вызов и игра Тайсона за сборную Бразилии.





Разочарование





Позволим себе в этой категории выделить не персону, а событие – вылет из Лиги Европы от "Сельты". Вылет очень болезненный, ведь по игре "Шахтер" ничем испанцам не уступил. Вылет, который, смотря на сетку турнира, сильно ударил по самолюбию "Шахтера". Ведь пройдя "Сельту", "Шахтер" мог оказаться на месте самих испанцев – в полуфинале. А там и до финала было бы недалеко – с учетом не слишком мощной формы претендентов и победителя турнира. Одним словом, ошибка (Ракицкого и арбитра матча) на 90+1-й минуте стоила "горнякам" перспектив в Лиге Европы.









Ярослав Ракицкий (Шахтер)





Лучший матч





12.12.2016. 18-й тур. "Динамо" - "Шахтер" 3:4





Едва ли не впервые за длительный период времени "Динамо" подошло к матчу против "Шахтера" с готовностью реально бороться за результат. Быстрый гол мгновенно очертил претензии киевлян, но "Шахтер" сумел предстать во всей красе. Хитрые тактические ходы, более высокое индивидуальное мастерство, более слаженные командные действия обеспечили дончанам преимущество. Это был матч, в котором "Шахтер" действовал по бразильскому принципу: "вы забьете нам столько, сколько сможете, мы вам – сколько захотим".





Задание на лето и перспективы





Громких трансферов не будет. Разве что в том случае, если кого-то из бразильцев купят за немалые деньги (а продают "горняки" не просто дорого, а "очень и очень дорого"). Паулу Фонсека будет работать с внутренними ресурсами – к игрокам, которые играли под его руководством в прошлом сезоне, добавятся несколько вернувшихся из аренды футболистов, а также новички с чемпионата Украины. Точнее, пока только один новичок – Давид Хочолава.





Задачи у "Шахтера" привычные – золотые награды чемпионата Украины и трофей национального Кубка. То есть, защитить то, что было добыто Фонсекой в первом сезоне.









Шахтер (Донецк)





Кроме того, осенью "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов – конфуза в квалификации на этот раз не произойдет, ведь нет квалификации. "Шахтер" напрямую пробился в групповой этап, в котором "посеется" из первой корзины. Это будет испытание для Фонсеки – теперь уже без поправок на адаптацию или перестройку команды. Собственно, от выступления "Шахтера" в следующей Лиге чемпионов во многом и будет зависеть будущее португальца, отношение к нему работодателей и болельщиков.





Фото - UA-Футбол



