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Спорт
Футбол
19 июня 17, 23:12
Агрессия фанатов Металлиста 1925 в Финале чемпионата Украины
фанаты Металлиста 1925
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Главный арбитр встречи "Металлист 1925" - "Агробизнес" остановил матч на 84-й минуте при счете 4:0 в пользу волочиской команды

Финал чемпионата Украины среди любителей между харьковским "Металлист 1925" и волочиским "Агробизнесом" сорвали фанаты первых.

При счете 4:0 в пользу команды из Хмельницкой области из сектора ультрас харьковского клуба на 84-й минуте выбежала группа людей и по беговым дорожкам направилась к трибуне, где находились сторонники "Агробизнеса". Последних было в 3-4 раза меньше нападавших и в результате схватки они скрылись в подтрибунном помещении.

После этого главный арбитр встречи Николай Кривоносов решил остановить игру и отправил команды с поля. Ультрас "Металлист 1925" в это время уже выбежали на поле, победно размахивая файерами и только вырванной из сектора фанатов "Агробизнеса" символикой.

Диктор несколько раз обращался к нарушителям с просьбой успокоиться, но те взамен устроили еще одну драку с представителями центральной трибуны, на которой в основном сидели также болельщики волочиской команды.


Во время этой схватки диктор объявил, что матч окончен на 84-й минуте, что принесло победу "Агробизнесу" - волочиская команда в таких досрочных условиях стала чемпионом Украины среди любителей сезона 2016/17. После этого ультрас харьковчан успокоились и вернулись на свой сектор, который впоследствии и покинули совсем.


Видео смотреть с 1:53:50

После этого началось награждение команд.
UA-Football
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