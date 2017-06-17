Криштиану Роналду объявил об уходе из "Реала"

Лучший футболист планеты последних двух лет намерен сменить команду в нынешнее межсезонье.





О своем решении КриРо заявил в расположении сборной Португалии, в составе которой готовится к выступлению на Кубке Конфедераций-2017 в России.





"Я принял решение уйти из "Реала". Пути назад уже нет", - приводит слова 32-летнего футболиста Marca.





По информации авторитетного издания AS, нападающий решил покинуть Мадрид два месяца назад. Как утверждает источник, КриРо сообщил об этом своему агенту Жорже Мендешу еще в апреле. В свою очередь тот посоветовал игроку не придавать огласке его решение в преддверии решающих матчей сезона.





Отмечается, что Роналду намерен покинуть "Реал" в связи с последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. Португалец настроен решительно, и его позиция обсуждению не подлежит, о чём он уже сообщал президенту "Cливочных" Флорентино Пересу. В самом "Реале" не намерены расставаться с игроком. Мадридцы повесили ценник на cвоего лидера и якобы готовы отпустить Криштиану за 400 млн евро, передает championat.com.







