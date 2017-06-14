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Спорт
Футбол
14 июня 17, 14:32
"Ильичевец" переименован в ФК "Мариуполь"
Мариуполь
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Решение о переименовании футбольной команды "Ильичевец" в ФК "Мариуполь" воплощено в жизнь.

Мариуполь — это не только город металлургов и сталеваров. Мариуполь — это город моряков и студентов, машиностроителей и железнодорожников. В нашем городе живут украинцы, русские, греки, армяне, евреи и белорусы. Мариуполь — это столица Приазовья и форпост Украины на Юго-Востоке! По нашему мнению, всем этим требованием отвечает название ФК "Мариуполь". Считаем, что именно оно в полной мере отражает всю богатую палитру нашего региона. Не сомневаемся, что "Мариуполь" станет флагманом Приазовья и будет достойно представлять регион не только на украинской, но и на европейской арене, - сообщает пресс-служба приазовского клуба.

За "Мариуполь" высказались жители региона и болельщики команды. На официальном сайте прошел опрос о новом названии команды. По итогам двух туров большинство респондентов выбрали ФК "Мариуполь".
UA-Football
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