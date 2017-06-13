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Спорт
Футбол
13 июня 17, 15:09
В УЕФА учредили пять новых наград для игроков
УЕФА
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Новые награды станут дополнением к ежегодным наградам

Сегодня УЕФА объявил об учреждении пяти новых наград для футболистов, лучше всего проявивших себя в клубных турнирах по ходу сезона-2016/17. Награды будут вручены на жеребьёвках, которые пройдут в конце августа в Монако. Они станут дополнением к ежегодным наградам лучшему футболисту Европы и лучшей футболистке Европы по версии УЕФА.

Первые четыре награды будут вручены лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему Лиги чемпионов - 2016/17. Призы обретут хозяев 24 августа на жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов. Ещё одна награда - лучшему игроку Лиги Европы УЕФА по итогам сезона-2016/17 - будет вручена на следующий день на жеребьёвке групповой стадии Лиги Европы, которая также пройдёт в Монако.

В жюри войдут тренеры клубов, игравших в сезоне-2016/17 на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 известных спортивных журналистов из всех национальных ассоциаций УЕФА. Тренеры не смогут голосовать за игрока из своей команды.

Претендентов на четыре награды лучшим игрокам Лиги чемпионов назовут 4 августа. Тогда же объявят кандидатов на награду лучшему футболисту Лиги Европы. Тройки претендентов на награду лучшему футболисту и лучшей футболистке Европы по версии УЕФА будут обнародованы 15 августа по завершении Евро-2017 среди женщин.
UA-Football
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