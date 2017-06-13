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Спорт
Футбол
13 июня 17, 15:07
Гусев вернулся в "Динамо"
Гусев
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Ветеран подписал новый контракт с Динамо

"Динамо" подписало контракт с полузащитником Олегом Гусевым сроком на один сезон - до лета 2018 года.

Напомним, футболист выступал за киевский клуб с 2003 по 2016 годы, за это время провел в составе киевлян 438 матча и забил 96 мячей во всех турнирах. В декабре 2016 года у полузащитника закончился контракт, и последние полгода Олег поддерживал форму самостоятельно.

Отметим, сейчас у игроков "Динамо" продолжается отпуск, Гусев присоединится к команде после его окончания и отправится с командой на сбор, который начнется 26 июня и пройдет в Австрии.
UA-Football
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