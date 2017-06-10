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Спорт
Футбол
10 июня 17, 22:55
Финляндия - Украина. Предматчевая пресс-конференция Шевченко
Шевченко
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Главный тренер сборной Украины пообщался со СМИ перед матчем с Финляндией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался со СМИ перед матчем с Финляндией.

- Посмотрим на белые ночи. Мы добрались, все хорошо. Команда готова, проблема только с Петряком. У него разболелся зуб. Он не будет готов, хотя его пролечили.

- Сборная Финляндии играет без Романа Еременко. Завтра тоже будет нескольких игроков. Отсутствие Еременко - это минус?

- Они уже давно приспособились, он давно дисквалифицирован, все об этом знают. Я не считаю, что это имеет ключевую роль. Так бывает часто, что через какие-то проблемы те или иные игроки не играют. Мы уважаем Финляндию и все другие команды группы. Для финнов престижно играть дома. Они не чувствуют давления. А нам нужна победа. Мы должны выиграть матч, мы на это настроены.

- Каково состояние Селезнева? И как команда восприняла поражение от Мальты?

- Селезнев тренируется в группе, вечером примем решение. По Мальте. Это была тренировка, сделали много замен, тренировка оказалось с пониженной ответственностью. Мы получили урок. Нужно включать класс, скорости, настроение. Для нас это был звоночек и подготовка к финнам. Мы разобрались, то, что нужно, увидели. Главное, чтобы проснулись те, кто еще спал. Ведь завтра тяжелый матч и нам нужна победа.

- В этом году мы бьем рекорды по количеству выездных болельщиков. Завтра будет 800. Это много или мало? Что знаете о движении «Вірні збірній»?

- Я благодарен зрителем, это плюс, что есть интерес, значит, есть и стимул. Движение «Вірні збірній» помогает, объединяет вокруг сборной. Главное, чтобы это усиливалось результатом.

UA-Football
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