Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.21
RUB
0.46
EUR
29.33
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.53
USD
26.22
RUB
0.47
Спорт
Футбол
8 июня 17, 23:12
Forbes составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов
Манчестер Юнайтед
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Издание Forbes опубликовало рейтинг самых дорогих футбольных клубов, который возглавил Манчестер Юнайтед
В первой десятке самых дорогих футбольных клубов доминируют английские - их в топ-10 сразу шесть, в то время как испанских - два, и по одному клубу из Германии и Италии, свидетельствуют данные Forbes.

Список впервые за пять лет возглавил Манчестер Юнайтед. Его стоимость оценивается в $3,69 млрд, а за минувший год доход клуба составил $765 млн.

На втором месте - Барселона со стоимостью в $3,63 млрд и доходом $688 млн.

На третьей строчке - Реал, оцененный в $3,58 млрд и с доходом в $688 млн.

Оставшаяся часть рейтинга выглядит так:

4. Бавария: стоимость - $2,71 млрд, доход - $657 млн;

5. МанСити: $2,08 млрд и $583 млн;

6. Арсенал: $1,93 млрд и $520 млн;

7. Челси: $1,84 млрд и $497 млн;

8. Ливерпуль: $1,49 млрд и $448 млн;

9. Ювентус: $1,26 млрд и $379 млн;

10. Тоттенхэм: $1,06 млрд и $310 млн.

Во вторую десятку в следующем порядке вошли: ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Милан, Атлетико Мадрид, Вест Хэм, Шальке 04, Рома, Интер, Лестер Сити, Наполи.

Напомним, ранее Forbes составил рейтинг самых богатых людей планеты, в который попали шесть украинцев.

Источник: biz.liga.net
Ещё по теме:
Тор-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира
«Фенербахче» – богатейший футбольный клуб планеты
Украина - 8-я в рейтинге на Олимпиаде в Рио
Все участники Лиги чемпионов 2016/17
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мирча Луческу может вернуться в "Зенит"
noimageЧеркасский "Днепр" покинуло еще два игрока
noimageУкраина - Мальта 0:1. Так низко мы еще не падали...(ВИДЕО)
noimageОткрытое письмо редакции "UA-Футбол" к ФФУ и ФК "Десна"
noimageУЕФА опубликовал символическую сборную ЛЧ сезона-2016/17
Лента новостей