Forbes составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов

В первой десятке самых дорогих футбольных клубов доминируют английские - их в топ-10 сразу шесть, в то время как испанских - два, и по одному клубу из Германии и Италии, свидетельствуют данные Forbes.





Список впервые за пять лет возглавил Манчестер Юнайтед. Его стоимость оценивается в $3,69 млрд, а за минувший год доход клуба составил $765 млн.





На втором месте - Барселона со стоимостью в $3,63 млрд и доходом $688 млн.





На третьей строчке - Реал, оцененный в $3,58 млрд и с доходом в $688 млн.





Оставшаяся часть рейтинга выглядит так:





4. Бавария: стоимость - $2,71 млрд, доход - $657 млн;





5. МанСити: $2,08 млрд и $583 млн;





6. Арсенал: $1,93 млрд и $520 млн;





7. Челси: $1,84 млрд и $497 млн;





8. Ливерпуль: $1,49 млрд и $448 млн;





9. Ювентус: $1,26 млрд и $379 млн;





10. Тоттенхэм: $1,06 млрд и $310 млн.





Во вторую десятку в следующем порядке вошли: ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Милан, Атлетико Мадрид, Вест Хэм, Шальке 04, Рома, Интер, Лестер Сити, Наполи.





Напомним, ранее Forbes составил рейтинг самых богатых людей планеты, в который попали шесть украинцев.



