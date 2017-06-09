Открытое письмо редакции "UA-Футбол" к ФФУ и ФК "Десна"

Президенту ФК «Десна» Чернигов О.Э. Чеботарёву

Президенту Федерации футбола Украины А.В. Павелко

Главе Комитета по аттестации футбольных клубов В.А. Бессмертному

Главе апелляционного комитета по вопросам аттестации футбольных клубов О.И. Дожданюку

Открытое письмо

15 июня 2016 Исполнительным комитетом ВСОО «Федерация футбола Украины» был утвержден Регламент всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов ОПФКУ «Премьер-лига» сезона-2016/17, который есть в открытом доступе. В пункте 9 статьи 5 данного документа «Участники соревнований» говорится в том числе о ротации команд в соревнованиях Премьер-лиги:

«9. Ротация команд в соревнованиях ПЛ осуществляется в следующем порядке:

[...]

9.2. Два клуба ПФЛ первой лиги, по спортивным показателям и принципом повышения в классе при наличии аттестата ФФУ на право участия в соревнованиях главных команд ПЛ входит в состав участников ПЛ, по соответствующему решению Общего собрания».

Согласно этому документу, по итогам сезона-2016/17 из первой лиги ПФЛ в украинскую Премьер-лигу должны перейти два клуба, занявшие два первых места: «Ильичевец» Мариуполь и «Десна» Чернигов. Однако в первый день лета общественности стало известно, что черниговский клуб не смог выполнить необходимые требования по аттестации и будет вынужден остаться в первой лиге. Зато вместо него получил возможность повыситься в классе ровенский «Верес», который по итогам соревновательного сезона занял третье место.

В течение следующих дней представители ФФУ неоднократно выступали в СМИ с самыми разными и местами довольно жесткими высказываниями по поводу отказа для «Десны». Так, заместитель директора центра лицензирования ФФУ Сергей Задиран сообщил, что у черниговского клуба проблемы с прозрачностью финансовой отчетности. Тот же господин Задиран отмечал, что «у «Десны» нет стадиона», хотя в течение последних месяцев в том числе на сайте UA-Футбол неоднократно публиковались видеоматериалы, освещавшие реконструкцию «Олимпийского учебно-спортивного центра «Чернигов», который по старой привычке принято называть стадионом имени Ю.А.Гагарина. Первый вице-президент ФФУ Александр Бандурко в комментарии официальному сайту организации отмечал, что у клуба были проблемы со всеми пятью критериями аттестации, не предоставив никаких документов, подтверждающих его слова. А президент Федерации Андрей Павелко заявил, что «Десна» думала, что все можно решить по-старинке», не уточнив, что означает «по-старинке».

В свою очередь, представитель черниговского клуба, исполнительный директор Игорь Ушарук в комментарии UA-Футбол опроверг все обвинения в адрес своего клуба, хотя и подтвердил, что у аттестационного комитета были вопросы к «Десне», однако не предоставил информации по решению спорных моментов.





В этой словесной борьбе, которая продолжается уже больше недели, обе стороны не предоставили никаких задокументированных доказательств своей правоты. Журналисты, а вместе с ними и болельщики, не имея никаких фактов, не могут сделать объективных выводов из данного решения Федерации, поэтому продолжают считать его идущим в разрез со здравым смыслом, регламентными нормами и влияющим на имидж всего украинского футбола.





В связи с этим, редакция сайта UA-Футбол обращается к Федерации футбола Украины и ФК «Десна» Чернигов с просьбой опубликовать документы, которые могли бы доказать честность и объективность принятого решения. Кроме того, UA-Футбол обращается к ФФУ с просьбой опубликовать результаты аттестации футбольных клубов «Верес» Ровно, который занял место «Десны», а также «Гелиос» Харьков. Последний является потенциальным участником высшего дивизиона с первой лиги, поскольку, по информации в СМИ, прошел лицензирование по всем требованиям УПЛ, поэтому может заменить команды, которые заняли второе и третье места и не смогли выполнить требования аттестационного комитета.





Документы можно опубликовать как на сайтах ФФУ и ФК «Десна», так и направить на почту - info@ua-football.com. Редакция их обязательно опубликует на рассмотрение общественности.





С уважением,

Редакция сайта UA-Футбол

07.06.2017



