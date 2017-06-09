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Спорт
Футбол
5 июня 17, 20:37
УЕФА опубликовал символическую сборную ЛЧ сезона-2016/17
Роналду,Буффон, Месси
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УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2016/17.

УЕФА опубликовал на своем официальном сайте символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2016/17. Кроме Роналду, Буффона и Месси в команду вошло еще несколько игроков.

В состав команды вошли два голкипера, пять защитников, шесть полузащитников и пять форвардов.

Голкиперы: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Ян Облак ("Атлетико").

Защитники: Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Серхио Рамос, Марсело, Дани Карвахаль (все – "Реал"), Диего Годин ("Атлетико").

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско (все – "Реал"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Тьемуэ Бакайоко ("Монако").

Нападающие: Криштиану Роналду ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Килиан Мбаппе ("Монако"), Роберт Левандовски ("Бавария").
UA-Football
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