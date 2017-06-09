Самый красивый гол в ЛЧ забил Манджукич (ВИДЕО)

Гол форварда туринского "Ювентуса" Марио Манджукича в ворота мадридского "Реала" в финале Лиги чемпионов признан лучшим мячом турнира в сезоне-2016/17, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Технический комитет УЕФА собрал десятку лучших голов сезона. Лучшим из них оказался гол Манджукича на 27-й минуте субботнего матча.

На втором месте в рейтинге Каземиро из "Реала" и его гол в ворота "Наполи" в первом матче 1/8 финала от 15 февраля. Третье место в УЕФА отдали голу Томаса Дилэйни из "Копенгагена" в ворота "Брюгге" в матче группового этапа.

Далее расположились:

4. Арьен Роббен из "Баварии" и его гол в ворота лондонского "Арсенала" в первом матче 1/8 финала;

5. Гонсало Игуаин из "Ювентуса" и мяч в ворота "Монако" в первом матче полуфинала;

6. Месут Озил из "Арсенала" с голом "Лудогорцу" на групповом этапе;

7. Антуан Гризманн из "Атлетико" с голом в ворота "Ростова" на групповом этапе;

8. Дани Алвес из "Ювентуса" с точным ударом в створ "Монако" в ответной игре полуфинала;

9. Криштиану Роналду из "Реала" с голом в ворота "Спортинга" на групповом этапе;

10. Алексис Санчес из "Арсенала" с голом в ворота "Лудогорца".